Μικρός Δακτύλιος: Ξεκίνησε από σήμερα η εφαρμογή κυκλοφοριακών περιορισμών -Ποια οχήματα εξαιρούνται

Περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους στο κέντρο της Αθήνας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μικρός Δακτύλιος: Ξεκίνησε από σήμερα η εφαρμογή κυκλοφοριακών περιορισμών -Ποια οχήματα εξαιρούνται
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από 12 Οκτωβρίου επανήλθαν οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί του Μικρού Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας μέχρι 23 Ιουλίου 2027, με εφαρμογή σε οχήματα έως 2,2 τόνους βάρος.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων καθορίζεται από το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας, με σύστημα μονών και ζυγών αριθμών, και ισχύει Δευτέρα έως Παρασκευή συγκεκριμένες ώρες.
  • Εξαιρούνται ηλεκτρικά, υβριδικά, οχήματα φυσικού αερίου, υγραερίου και συγκεκριμένα οχήματα EURO 6 με όρια εκπομπών CO2, τα οποία μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας.
  • Οι μόνιμοι κάτοικοι εντός του Μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες και κάρτες εισόδου, ενώ ειδικές άδειες κυκλοφορίας εκδίδονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
  • Παραβάτες των περιορισμών υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον νόμο 5209/2025.
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Επανήλθαν από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του Μικρού Δακτυλίου, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027.

Πρόκειται για περιορισμούς εισόδου επιβατικών ΙΧ και ιδιωτικών φορτηγών στα όρια του Δακτυλίου, με μέγιστο βάρος έως 2,2 τόνους. Η κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας θα καθορίζεται από το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας, με το σύστημα μονών και ζυγών αριθμών. Τα οχήματα που έχουν τελευταίο αριθμό στην πινακίδα τους μονό αριθμό, επιτρέπεται να εισέρχονται στις περιοχές τις μονές μέρες του μήνα και αντίστοιχα ισχύει για τις ζυγές μέρες.

Πότε ισχύει ο Μικρός Δακτύλιος

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί των βαρέων οχημάτων ισχύουν από:

  • Δευτέρα έως Πέμπτη από 07:00 έως 20:00
  • Παρασκευή από 07:00 έως 15:00
  • Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες κατά τις οποίες απεργούν οι εργαζόμενοι σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ποια είναι τα όρια

Οι περιορισμοί δεν αφορούν τις λεωφόρους και τους δρόμους που αποτελούν τα όρια του Μικρού Δακτυλίου.

Η περίμετρός του σχηματίζεται από τις λεωφόρους και οδούς Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδό, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη και 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), με επιστροφή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές οδούς και λεωφόρους τα μέτρα του Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται. Η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το οδικό δίκτυο που περικλείεται από αυτή την περίμετρο.

Εξαιρέσεις

Από τους περιορισμούς εξαιρούνται κατηγορίες οχημάτων, καθώς και οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Το καθεστώς διέπεται από την υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ./161393 Κοινή Υπουργική Απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6130, τ. Β.

Συγκεκριμένα, τα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά όλες τις ημέρες του μήνα είναι:

  • εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα,
  • εκ κατασκευής υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα,
  • οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Δυνατότητα εξαίρεσης προβλέπεται επίσης για αυτοκίνητα EURO 6, ανεξαρτήτως των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν λιγότερα από 120 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, με βάση την τιμή συνδυασμένου κύκλου NEDC, και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για οχήματα EURO 6 που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, το όριο εκπομπών ορίζεται σε λιγότερα από 145 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, με βάση την τιμή συνδυασμένου κύκλου WLTP.

Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των παραπάνω οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr. Το σήμα μπορεί να διατηρείται είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά σε κινητό τηλέφωνο.

Κάρτες κατοίκων και ειδικές άδειες

Για τους μόνιμους κατοίκους εντός του Μικρού Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων χορηγούν ειδική κάρτα για τα οχήματά τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής δέχεται αιτήσεις για ειδικές άδειες κυκλοφορίας από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00 και 14:00, στην έδρα της στη Θ. Δηλιγιάννη 24-26, στον 5ο όροφο. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 210-5284011 ή στο e-mail daktylios@astynomia.gr.

Για την υποβολή αίτησης απαιτούνται, πέρα από τυχόν ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση, φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, της άδειας ικανότητας οδήγησης των οδηγών, του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ.

Οι ειδικές άδειες που είχε εκδώσει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 παραμένουν σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι όσοι παραβιάζουν το μέτρο αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 55 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ν. 5209/2025 (Α΄100).

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