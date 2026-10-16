Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας - Πρόβλημα στο Ελληνικό λόγω

Snapshot Παρατηρούνται καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Ιασωνίδου κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος με μηχανική βλάβη.

Υψηλή κίνηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού (ρεύμα ανόδου) και στη Λεωφόρο Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος).

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης και Βασιλέως Αμαλίας.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα σε συγκεκριμένα τμήματα.

Η κυκλοφορία είναι ομαλή σε Αθηνών-Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας και σε δρόμους όπως Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Πατησίων, Αχαρνών και Συγγρού. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου 2026, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη Λεωφόρο Ιασωνίδου, στο ύψος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού, εξαιτίας ακινητοποιημένου οχήματος λόγω μηχανικής βλάβης.

Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Επιβαρυμένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης και στη Λεωφόρο Βασιλέως Αμαλίας.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Αεροδρόμιο: 10-15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

Προς Ελευσίνα: 5-10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία και 10-15 λεπτά από την Ανθούσα έως την Κηφισίας.

Αντίθετα, ομαλή είναι η κυκλοφορία στα περισσότερα τμήματα της Αθηνών-Κορίνθου και της Αθηνών-Λαμίας, καθώς και σε δρόμους όπως η Λεωφόρος Μεσογείων, η Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Αχαρνών και η Λεωφόρος Συγγρού.