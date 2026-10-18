Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά του Καφηρέα

Snapshot Ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας με δύο επιβαίνοντες έμεινε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στο ακρωτήρι Καφηρέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου.

Το Λιμενικό Σώμα στέλνει περιπολικό σκάφος και αλιευτικό με προσωπικό για παροχή βοήθειας.

Στο αλιευτικό επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού για την υποστήριξη του ιστιοφόρου. Snapshot powered by AI

Ακυβέρνητο έμεινε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, με δύο επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή σπεύδουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα αλιευτικό, στο οποίο επιβαίνει στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να παράσχουν συνδρομή.

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