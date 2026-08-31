Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Ρόδου - Επιβαίνουν τρία άτομα

Στο ιστιοφόρο που ρυμουλκείται στο λιμάνι της Ρόδου από σκάφος συνοδεία πλωτού και ναυαγοσωστικού του Λιμενικού επιβαίνουν τρία άτομα.

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης πλέει ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα ανοιχτά της Ρόδου.

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