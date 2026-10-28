Ρέθυμνο: Με πλήθος κόσμου και χειροκροτήματα η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου
Γέμισε κόσμο η παρέλαση για την εθνική επέτειο
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Με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε εορταστικό κλίμα. Ρέθυμνοειδήσεις
Οι ήχοι των εμβατηρίων, τα χαμόγελα και τα θερμά χειροκροτήματα συνθέτουν την εικόνα της φετινής παρέλασης, με τους πολίτες να δίνουν δυναμικό «παρών» για να τιμήσουν την ιστορική ημέρα.
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