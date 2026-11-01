Κάλυμνος: Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και κατέληξε σε γκαράζ

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, σε περίπτωση που ο βράχος ακολουθούσε διαφορετική πορεία καθώς θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού

Γιάννης Καλύβας

Κάλυμνος: Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και κατέληξε σε γκαράζ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην Πόθια Καλύμνου και κατέληξε σε ιδιωτικό γκαράζ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
  • Η γκαραζόπορτα καταστράφηκε και το αυτοκίνητο που ήταν μέσα υπέστη ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
  • Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει σοβαρότερη κατάληξη αν ο βράχος συνέχιζε προς τα πρώτα σπίτια του οικισμού, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
  • Το γεγονός υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και προληπτικών μέτρων για κατολισθήσεις σε κατοικημένες περιοχές.
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Ένα σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/11), στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην Πόθια Καλύμνου.

Όπως αναφέρει το kalymnosnews.gr, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά, διέσχισε κάθετα τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε ιδιωτικό γκαράζ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από την ορμή της πτώσης, η γκαραζόπορτα διαλύθηκε, ενώ ζημιές υπέστη και το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο εσωτερικό του γκαράζ.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, σε περίπτωση που ο βράχος ακολουθούσε διαφορετική πορεία καθώς θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η εικόνα στο σημείο είναι πραγματικά σοκαριστική, καθώς αποτυπώνει τη δύναμη με την οποία ο βράχος κατρακύλησε, περνώντας πάνω από τον δρόμο και προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο:

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Στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Οι ζημιές περιορίστηκαν στο ιδιωτικό γκαράζ και στο σταθμευμένο όχημα.

Το περιστατικό, πάντως, προκαλεί έντονο προβληματισμό, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν ο ογκόλιθος δεν σταματούσε στο γκαράζ, αλλά συνέχιζε την πορεία του προς τον ελεύθερο χώρο που οδηγεί στα πρώτα σπίτι του οικισμού που βρίσκεται από κάτω.

Οι εικόνες από το σημείο αποτελούν μια ηχηρή υπενθύμιση ότι οι κατολισθήσεις σε κατοικημένες περιοχές απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση, έλεγχο και προληπτικά μέτρα προστασίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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