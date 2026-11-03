Σύρος: Έπεσαν τμήματα οροφής στο στρατόπεδο εξαιτίας της βροχόπτωσης

Snapshot Τμήματα ψευδοροφής και οροφής κατέρρευσαν σε τρεις χώρους του στρατοπέδου στη Σύρο λόγω ισχυρής βροχόπτωσης.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά οι χώροι εκκενώθηκαν προληπτικά από στρατιώτες και στελέχη.

Συνεργείο του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης θα πραγματοποιήσει αυτοψία για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Τα αίτια της πτώσης των υλικών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η ασφάλεια των υπηρετούντων και εργαζομένων στις εγκαταστάσεις αποτελεί την άμεση προτεραιότητα. Snapshot powered by AI

Πτώση τμημάτων ψευδοροφής και οροφής σημειώθηκε στο στρατόπεδο της Σύρου, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, οι πτώσεις υλικών καταγράφηκαν σε τρεις διαφορετικούς χώρους των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στα μαγειρία, στο κυλικείο και σε γραφεία.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στρατιωτών ή στελεχών, όμως εκκένωσαν για προληπτικούς λόγους τους χώρους. Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να επισκεφθεί το στρατόπεδο συνεργείο του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να εκτιμήσει την κατάσταση.

Τα αίτια της πτώσης των υλικών παραμένουν προς διερεύνηση, με την ασφάλεια όσων υπηρετούν και εργάζονται στις εγκαταστάσεις να αποτελεί το άμεσο ζητούμενο.

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