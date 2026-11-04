Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος
Την ώρα της προσγείωσης παρουσιάστηκε ένδειξη στο αεροσκάφος ότι μπορεί να υπάρχει βλάβη στα φρένα
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- Κατά την προσγείωση αεροσκάφους στο «Ελ. Βενιζέλος» παρουσιάστηκε ένδειξη πιθανής βλάβης στα φρένα.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για να παρέχει υποστήριξη.
- Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, για τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος.
Ειδικότερα, το αεροσκάφος προσέγγιζε το αεροδρόμιο για να προσγειωθεί και παρουσιάστηκε ένδειξη ότι ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στα φρένα.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνδράμει σε περίπτωση που κρινόταν απαραίτητο.
Τελικά, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, λίγα λεπτά μετά τις 7:00 το απόγευμα και χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.
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