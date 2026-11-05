Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο καθηγητής που καταγγέλθηκε από μαθήτρια ότι τη χαστούκισε
Σε βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο εναντίον ανηλίκου
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- Ο 58χρονος καθηγητής συνελήφθη μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.
- Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο εναντίον ανηλίκου.
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκηςπαραπέμφθηκε ο 58χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε .
Σε βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο, εναντίον ανηλίκου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες κι αφέθηκε ελεύθερος.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος γυμναστής απηύθυνε ερώτηση στην μαθήτρια που εκείνη εξέλαβε ως υποτιμητική.
Ακολούθησε λογομαχία που κατέληξε στην χειροδικία, όπως κατήγγειλε η ίδια.
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