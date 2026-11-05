Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο καθηγητής που καταγγέλθηκε από μαθήτρια ότι τη χαστούκισε

Snapshot Ο 58χρονος καθηγητής συνελήφθη μετά από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο εναντίον ανηλίκου. Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκηςπαραπέμφθηκε ο 58χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας ότι τη χαστούκισε .

Σε βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για εξύβριση με λόγο και έργο, εναντίον ανηλίκου, ενώ η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες κι αφέθηκε ελεύθερος.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος γυμναστής απηύθυνε ερώτηση στην μαθήτρια που εκείνη εξέλαβε ως υποτιμητική.

Ακολούθησε λογομαχία που κατέληξε στην χειροδικία, όπως κατήγγειλε η ίδια.

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