Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια κατήγγειλε ότι της έδωσε χαστούκι καθηγητής
Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον εκπαιδευτικό
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- Μαθήτρια 16 ετών κατήγγειλε ότι καθηγητής της στο σχολικό συγκρότημα του Ευκλείδη στη Θεσσαλονίκη τη χαστούκισε και την εξύβρισε.
- Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης και αφορά καθηγητή 58 ετών.
- Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση του συμβάντος.
- Η Αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο και ο καθηγητής συνελήφθη.
Έναν καθηγητή της κατήγγειλε μαθήτρια στο σχολικό συγκρότημα του Ευκλείδη, στη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως ανέφερε η ανήλικη, ο εκπαιδευτικός τη χαστούκισε.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν σύμφωνα με την καταγγελία της 16χρονης, ο 58χρονος καθηγητής την εξύβρισε και τη χαστούκισε.
Μετά το περιστατικό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.
Παράλληλα, στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ο καθηγητής συνελήφθη.
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