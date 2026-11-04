Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια κατήγγειλε ότι της έδωσε χαστούκι καθηγητής

Snapshot Μαθήτρια 16 ετών κατήγγειλε ότι καθηγητής της στο σχολικό συγκρότημα του Ευκλείδη στη Θεσσαλονίκη τη χαστούκισε και την εξύβρισε.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης και αφορά καθηγητή 58 ετών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο και ο καθηγητής συνελήφθη. Snapshot powered by AI

Έναν καθηγητή της κατήγγειλε μαθήτρια στο σχολικό συγκρότημα του Ευκλείδη, στη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως ανέφερε η ανήλικη, ο εκπαιδευτικός τη χαστούκισε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν σύμφωνα με την καταγγελία της 16χρονης, ο 58χρονος καθηγητής την εξύβρισε και τη χαστούκισε.

Μετά το περιστατικό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Παράλληλα, στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ο καθηγητής συνελήφθη.

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