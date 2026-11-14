Πάτρα: Στη φυλακή οι γονείς του βρέφους που νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα

Snapshot Το βρέφος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε συστηματική στέρηση τροφής και τραύματα στο σώμα του παιδιού, πιθανόν και από δαγκωματιές τρωκτικών.

Η υγεία του βρέφους βελτιώνεται, καθώς αποσωληνώθηκε και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Πραγματοποιείται ιατροδικαστική εξέταση για τη διερεύνηση των τραυμάτων που φέρει το παιδί. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο νεαροί γονείς από την Πάτρα, μετά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, για την υπόθεση κακοποίησης του μόλις τεσσάρων μηνών παιδιού τους, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Οι δύο γονείς, ηλικίας 21 και 26 ετών, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και η ενδοοικογενειακή βία. Μετά την απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι γονείς φέρονται να μην παρείχαν συστηματικά στο βρέφος την απαραίτητη τροφή, υποβάλλοντάς το σε συνθήκες παρατεταμένης ασιτίας. Παράλληλα, στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν σημάδια και τραύματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να προκλήθηκαν από δαγκωματιές τρωκτικών.

Η μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο γονείς συνελήφθησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το μόλις τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το βρέφος χρειάστηκε να διασωληνωθεί, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικές αρχές

Οι αρμόδιοι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία για την κατάσταση του παιδιού. Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στοιχεία που παραπέμπουν σε συστηματική στέρηση τροφής από τους γονείς.

Μετά τη σταθεροποίηση της υγείας του, το βρέφος μεταφέρθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να εξεταστούν τα τραύματα και τα σημάδια που έφερε στο σώμα του.

Ευχάριστα είναι τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της υγείας του μικρού αγοριού, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει αποσωληνωθεί και παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Το τεσσάρων μηνών βρέφος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη για τη ζωή του μετά τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε.