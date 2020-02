Τα παιδιά, συνοδευόμενα από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουβών και ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών κ. Άντζελα Χαριστάκη, όπως αναφέρει το cretalive, κάθισαν μπροστά από την Καρυάτιδα και κρατώντας μία ελληνική σημαία τραγούδησαν το «Τζιβαέρι».

«Αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, αν και δε μας χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί, ως γνωστόν, τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα και η Καρυάτιδα που είναι σχεδόν κρυμμένη σε ένα δωματιάκι αντί να βρίσκεται με τις αδελφές της σε περίοπτη θέση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα, η συγκίνηση το δέος αλλά και η απογοήτευση στο έπακρο και ακολούθησε από τα παιδιά ένα project που ονομάζεται "Your Thoughts on Greece...for tourists in London". Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κάναμε στους επισκέπτες του Μουσείου ήταν και το αν επιθυμούν να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η απάντηση όλων 100% ήταν θετική», ανέφερε η κ. Χαριστάκη.

Στο δημοσίευμα του cretalive δεν αναφέρεται το πότε πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των μαθητών στη Βρετανία.

