Αθλητικές μεταδόσεις (20/12): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Ηρακλής και Ολυμπιακός – Κηφισιά
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20/12).
«Πλούσιο» είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (20/12).
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά, στοχεύοντας στη νίκη που θα του επιτρέψει να αποχαιρετήσει το 2025, όντας μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League.
Για την GBL, o Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ηρακλή, σε μια αναμέτρηση που θα έχει μια… σπάνια εικόνα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσουν και 300 φίλοι του «γηραιού».
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20/12):
11:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Αμύντας
Α1 Basketball League Γυναικών
13:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο Γυναικών
14:00
Action 24
Καλαμάτα - Athens Kallithea FC
Greek Super League 2 2025-2026
14:30
Novasports Premier League
Νιούκαστλ – Τσέλσι
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Σαουθάμπτον – Κόβεντρι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Οβιέδο – Θέλτα
La Liga EA Sports 2025/26
16:00
Novasports 2HD
Αστέρας Aktor – Άρης
Stoiximan Super League 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Πανιώνιος
Stoiximan GBL
16:00
ΕΡΤ Sports 1
Μύκονος Betsson BC – ΑΕΚ
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Extra 3
Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 2
Άουγκσμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 1
Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 6HD
Αμβούργο - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
Volley League Ανδρών 2025-26
17:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Μπόρνμουθ – Μπέρνλι
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 5HD
Γουλβς – Μπρέντφορντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 4HD
Μπράιτον – Σάντερλαντ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Τραμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε
Turkish Basketball Super League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ίπσουιτς - Σέφιλντ Γουένσντεϊ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Λεβάντε - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 6 HD
2025 Next Gen ATP Finals (1ος Ημιτελικός)
Τένις
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Ηρακλής
Stoiximan GBL
18:15
ΕΡΤ Sports 1
Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson
Stoiximan GBL
19:00
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA on Fire 2025-26 Ε8
Μπάσκετ
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λάτσιο – Κρεμονέζε
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Τότεναμ – Λίβερπουλ
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Λειψία – Λεβερκούζεν
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Οσασούνα – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ζιλ Βισέντε - Ρίο Άβε
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 6 HD
2025 Next Gen ATP Finals (2ος Ημιτελικός)
Τένις
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός
Volley League Ανδρών 2025-26
20:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Stoiximan Super League 2025-26
21:00
Novasports 2HD
Ναϊμέγκεν – Άγιαξ
Eredivisie 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Καντού - Αρμάνι Μιλάνο
Lega Basket Serie A 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Κίελο – Ανόβερο
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:30
Novasports 3HD
Κίελo - Ντινάμο Δρέσδης
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Γιουβέντους – Ρόμα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Έβερτον – Άρσεναλ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 4HD
Λιντς - Κρίσταλ Πάλας
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
La Liga EA Sports 2025/26
23:00
Action 24
Πλατένσε – Εστουντιάντες
Trofeo de Campeones
00:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια