Αθλητικές μεταδόσεις (20/12): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Ηρακλής και Ολυμπιακός – Κηφισιά

«Πλούσιο» είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (20/12).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά, στοχεύοντας στη νίκη που θα του επιτρέψει να αποχαιρετήσει το 2025, όντας μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League.

Για την GBL, o Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ηρακλή, σε μια αναμέτρηση που θα έχει μια… σπάνια εικόνα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσουν και 300 φίλοι του «γηραιού».

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20/12):

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο Γυναικών 14:00 Action 24 Καλαμάτα - Athens Kallithea FC Greek Super League 2 2025-2026 14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τσέλσι Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship 2025-26 15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 16:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Άρης Stoiximan Super League 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος Stoiximan GBL 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson BC – ΑΕΚ Stoiximan GBL 16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 6HD Αμβούργο - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26 16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26 17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Μπέρνλι Premier League 2025/26 17:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Σάντερλαντ Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τραμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς - Σέφιλντ Γουένσντεϊ Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:15 Novasports 1HD Λεβάντε - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals (1ος Ημιτελικός) Τένις 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ηρακλής Stoiximan GBL 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL 19:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε8 Μπάσκετ 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Κρεμονέζε Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Λίβερπουλ Premier League 2025/26 19:30 Novasports Prime Λειψία – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26 19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ζιλ Βισέντε - Ρίο Άβε Liga Portugal Betclic 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals (2ος Ημιτελικός) Τένις 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών 2025-26 20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Κηφισιά Stoiximan Super League 2025-26 21:00 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού - Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κίελο – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga 2025-26 21:30 Novasports 3HD Κίελo - Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ρόμα Serie A 2025-26 22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Άρσεναλ Premier League 2025/26 22:00 Novasports 4HD Λιντς - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26 23:00 Action 24 Πλατένσε – Εστουντιάντες Trofeo de Campeones 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

