Εντός Ύλης Ι Γκέλη Αρώνη: Ένταξη, εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες σε μια κοινωνία που αλλάζει

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην ένταξη, την κοινωνική συνοχή και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας.

ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Εντός Ύλης #24 | Γκέλη Αρώνη: Ένταξη, εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες σε μια κοινωνία που αλλάζει

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένη μας η κα. Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Μιλάμε για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και για το πώς προέκυψε η ενασχόλησή της με το πεδίο της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης. Η συζήτηση εστιάζει στη σημερινή εικόνα του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις πολιτικές που στοχεύουν στη στήριξη και την ομαλή ένταξή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ασυνόδευτους ανήλικους, στις ανάγκες και τα δικαιώματά τους, καθώς και στον ρόλο της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης στη διασφάλιση της προστασίας τους.

Παράλληλα, αναδεικνύονται πρωτοβουλίες και συνεργασίες με πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, που ενισχύουν ουσιαστικά τη διαδικασία ένταξης και δημιουργούν γέφυρες με την κοινωνία. Συζητάμε για τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης ως βασικού μηχανισμού ένταξης, για την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να υποδεχθεί παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, αλλά και για τη σημασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας απέναντι σε ζητήματα διαφορετικότητας και αποδοχής.

Η κα. Αρώνη αναδεικνύει τον ρόλο της Πολιτείας στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης, αλλά και τη συμβολή της ίδιας της κοινωνίας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ένα επεισόδιο για την ένταξη ως πράξη ευθύνης και προοπτικής. Για την εκπαίδευση που λειτουργεί ως γέφυρα. Και για μια κοινωνία που εξελίσσεται μέσα από την κατανόηση, τη συνεργασία και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

