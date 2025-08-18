Νέα έρευνα: Οι πιο κοντοί άνδρες ζουν περισσότερα χρόνια από τους ψηλούς

Μακροχρόνιες μελέτες κατέγραψαν ότι οι άνδρες με μικρότερο ύψος ζουν κατά μέσο όρο 3 χρόνια περισσότερα από τους ψηλότερους συνομηλίκους τους.

Η εξήγηση δεν είναι μόνο θέμα στατιστικής αλλά και βιολογίας, καθώς σχετίζεται με τον αριθμό των κυττάρων, τις πιθανότητες μετάλλαξης αλλά και με συγκεκριμένες γονιδιακές παραλλαγές που ευνοούν τη μακροζωία.

Συμπερασματικά, το ύψος μπορεί να επηρεάζει βαθιά τον τρόπο που γερνά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι πολλοί από τους άνδρες με μικρότερο ύψος είχαν μια γονιδιακή παραλλαγή που σχετίζεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αυτό το στοιχείο φαίνεται να τους προσφέρει καλύτερη προστασία από τη γήρανση και τις χρόνιες ασθένειες, βοηθώντας τον οργανισμό να παραμένει υγιέστερος καθώς περνούν τα χρόνια. Επίσης, τα μικρότερα σώματα έχουν λιγότερα κύτταρα, κάτι που μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστούν σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος.

