Και όμως δεν είναι χρυσόψαρο: Ο viral πορτοκαλί καρχαρίας και η σπάνια γενετική διαταραχή του

Ένα γιγάντιο και εντελώς σπάνιο καρχαριοειδές ανασύρθηκε από τα νερά της Κόστα Ρίκα, προκαλώντας ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα.

Ο καρχαρίας, μήκους άνω των δύο μέτρων, παρουσίαζε μια σπάνια κατάσταση χρωματισμού που τον έκανε να φαίνεται πορτοκαλί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οφείλεται σε ξανθισμό, μια σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί κίτρινες ή χρυσές αποχρώσεις στα ζώα και μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί σε χονδροχόνδρους —την ομάδα στην οποία ανήκουν οι καρχαρίες, οι ακτίνες και οι σαλάχια— στην Καραϊβική.

Η σπάνια ανακάλυψη έδειξε επίσης χαρακτηριστικά αλμπινισμού, με τον καρχαρία να διαθέτει έντονα λευκά μάτια, ενώ το συνηθισμένο χρώμα του είδους, του νοσηλευτικού καρχαρία, είναι καφέ, βοηθώντας το ζώο να συγχωνευθεί με τον βυθό.

Οι ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε εκτιμούν ότι το σπάνιο χρώμα δεν επηρέασε την επιβίωση του καρχαρία, καθώς το μέγεθός του δείχνει ότι κατάφερε να φτάσει στην ενηλικίωση. Συνήθως, ζώα με αλμπινισμό ή ξανθισμό είναι πιο ορατά στους θηρευτές, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου και δυσκολεύοντας την αναπαραγωγή τους. Η επιβίωση αυτού του καρχαρία κάνει την ανακάλυψη ακόμα πιο αξιοσημείωτη.

Δεν είναι σαφές αν η ασυνήθιστη χρωματική απόχρωση προσέφερε κάποιο πλεονέκτημα ή αν απλώς κατάφερε να επιβιώσει παρά την αυξημένη ορατότητα. Ο καρχαρίας ανασύρθηκε από μια παρέα φίλων κατά τη διάρκεια ενός ψαρευτικού ταξιδιού στην Καραϊβική, προκαλώντας έκπληξη και ερωτήματα για τη γενετική ποικιλότητα των πληθυσμών νοσηλευτικών καρχαριών στην περιοχή.

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα γενετική τάση στην τοπική πανίδα. Ο ξανθισμός θεωρείται εξαιρετικά σπάνιος στο ζωικό βασίλειο και έχει καταγραφεί μόνο σε μερικά είδη ψαριών, πουλιών και ερπετών. Σε γλυκόβια ψάρια όπως γκούππυ, κιχλίδες και χρυσόψαρα, η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακούς κίτρινους χρωματισμούς. Ορισμένα είδη πουλιών, όπως παπαγάλοι και καναρίνια, έχουν επίσης εμφανίσει χρυσό φτέρωμα λόγω ξανθισμού, ενώ περιστασιακά αναφέρονται και σε ερπετά με ασυνήθιστες κίτρινες αποχρώσεις.

Η ανακάλυψη του πορτοκαλί καρχαρία ανοίγει νέα κεφάλαια στη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας των καρχαριών στην Καραϊβική και αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τέτοιων σπάνιων μορφών στο μέλλον.