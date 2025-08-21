Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν πλοία και αεροπλάνα

Συχνά, όταν η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει εξήγηση, αρκετοί σπεύδουν να συνδέσουν τα φαινόμενα με… εξωγήινους

Δημήτρης Δρίζος

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν πλοία και αεροπλάνα
Για δεκαετίες έχει αφήσει επιστήμονες και θεωρητικούς συνωμοσίας άφωνους, όμως το μυστήριο γύρω από το Τρίγωνο των Βερμούδων ίσως επιτέλους να έχει αποκωδικοποιηθεί.

Η περιοχή της θάλασσας ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες συνδέθηκε στο παρελθόν με πολυάριθμες εξαφανίσεις, ενώ η απουσία της από τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει εντείνει τον μύθο γύρω της.

Οι θεωρίες ξεκίνησαν το 1945, όταν το Flight 19, μια ομάδα πέντε βομβαρδιστικών του Αμερικανικού Ναυτικού σε εκπαιδευτική αποστολή, εξαφανίστηκε στην περιοχή. Κάποιοι απέδωσαν τα παράξενα αυτά περιστατικά σε υπερφυσικά φαινόμενα.

Συχνά, όταν η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει εξήγηση, αρκετοί σπεύδουν να συνδέσουν τα φαινόμενα με… εξωγήινους. Κάποιοι υποστήριξαν μάλιστα ότι η συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί ως πύλη για εξωγήινες απαγωγές.

Παράλληλα, έχουν αναφερθεί και UFO κοντά στο Τρίγωνο των Βερμούδων, ενώ ναυτικοί ισχυρίζονται ότι είδαν ακόμη και φάντασμα πλοίου, γεγονός που εξηγεί την δημοτικότητα αυτών των θεωριών.

Ακόμη και οι φαν της σειράς «Πέρσι Τζάκσον» ίσως είχαν ταυτίσει το διάσημο τρίγωνο με τη Θάλασσα των Τεράτων, σπίτι μυθικών και τρομακτικών πλασμάτων. Όμως, η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι πολύ πιο… καθημερινή.

Η φυσική εξήγηση

Σειρά του Channel 5 με τίτλο The Bermuda Triangle Enigma υποστηρίζει ότι βρήκε την απάντηση. Ο ωκεανογράφος του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, Σάιμον Μπόξαλ, θεωρεί ότι τα «αιφνίδια κύματα» (rogue waves) είναι η πιο πιθανή εξήγηση για τις εξαφανίσεις πλοίων.

Όπως εξηγεί: «Στη νότια και βόρεια περιοχή σχηματίζονται καταιγίδες, οι οποίες όταν συνδυαστούν με άλλες που έρχονται από τη Φλόριντα, μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνα και βίαια κύματα». Τα rogue waves είναι απρόβλεπτα και βίαια, φτάνοντας μέχρι και διπλάσιο μέγεθος από τα γύρω κύματα.

Η πραγματική εικόνα

Αν και δεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο οι θεωρίες για εξωγήινους, η επιστήμη υποστηρίζει ότι ίσως να μην υπάρχει καν μεγάλο μυστήριο. Μικρές μαγνητικές ανωμαλίες στο παρελθόν ίσως να παραπλανούσαν τους ναυτικούς πριν από την εποχή του GPS, αλλά παρά τον μεγάλο αριθμό τυφώνων στην περιοχή, το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν καταγράφει στατιστικά περισσότερες ναυτικές καταστροφές από άλλες περιοχές.

Το 1975, στο βιβλίο του The Bermuda Triangle Mystery Solved, ο Λάρι Κάσσιτς κατέδειξε ότι οι αναφορές για το Τρίγωνο ήταν συχνά ανακριβείς, υπερβολικές ή αδιευκρίνιστες.

Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι αγαπούν τα μυστήρια. Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ίσως η πιο διάσημη θαλάσσια περιοχή του κόσμου, όμως δεν εμφανίζεται καν σε μελέτη του 2013 που κατέγραψε τις πιο επικίνδυνες περιοχές για ναυτιλία.

Για σύγκριση, το «Τρίγωνο της Αλάσκας» έχει δει πάνω από 20.000 εξαφανίσεις ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, χωρίς ποτέ να συνδέεται με εξωγήινες τεχνολογίες ή τις χαμένες πόλεις της Ατλαντίδας.

Το συμπέρασμα; Ο άνθρωπος έχει κάνει… μυστήριο από το τίποτα. Αλλά αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε μόνοι σας στην «Τριγωνική περιοχή του Διαβόλου», ίσως είναι καλύτερο να το αποφύγετε – για να μην τροφοδοτήσετε νέες θεωρίες.

