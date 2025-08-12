Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων έχει χάσει την αύρα του μυστικισμού του...

Ο Αυστραλός ερευνητής Καρλ Κρουζέλνικι δήλωσε ότι το φαινόμενο του Τριγώνου των Βερμούδων δεν συνδέεται με μυστικισμό ή εξωγήινη παρέμβαση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση βρίσκεται σε έναν συνδυασμό φυσικών παραγόντων, χαρακτηριστικών της ναυτιλίας και του ανθρώπινου παράγοντα.

Για δεκαετίες, αυτή η περιοχή του Ατλαντικού, που οριοθετείται από τη Φλόριντα, τις Βερμούδες και το Πουέρτο Ρίκο, θεωρείται τόπος μυστηριωδών εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο επιστήμονας, η συχνότητα τέτοιων περιστατικών εδώ είναι συγκρίσιμη με άλλες πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου.

Ο Κρουζέλνικι εξηγεί: η υψηλή πυκνότητα πλοίων, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι ξαφνικές καταιγίδες και τα λάθη του πληρώματος μπορούν να οδηγήσουν σε τραγωδίες χωρίς την παρέμβαση υπερφυσικών δυνάμεων. Αυτή η θέση συμμερίζονται ειδικοί από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), καθώς και αναλυτές από τους Lloyd's of London, οι οποίοι δεν βλέπουν αυξημένο κίνδυνο στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Ωστόσο, οι μύθοι για τα θαλάσσια τέρατα, την Ατλαντίδα και τις απαγωγές από εξωγήινους συνεχίζουν να εμπνέουν βιβλία, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Παρόλα αυτά, τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις μπορούν να εξηγηθούν από ξαφνικές αλλαγές στον καιρό και σφάλματα πλοήγησης.

