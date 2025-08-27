Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα

Ο επιστήμονας του Harvard, Avi Loeb, έχει προτείνει αμφιλεγόμενα ότι το αντικείμενο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι εξωγήινη τεχνολογία

Το James Webb Space Telescope (JWST) στράφηκε για πρώτη φορά στον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS, αποκαλύπτοντας μια ασυνήθιστη χημική σύσταση που τον καθιστά μοναδικό μεταξύ των γνωστών κομητών. Ο κομήτης, εντοπισμένος στις 1 Ιουλίου 2025 από το τηλεσκόπιο ATLAS, είναι μόλις το τρίτο αντικείμενο εκτός του Ηλιακού Συστήματος που έχει εντοπιστεί να διασχίζει την περιοχή μας, μετά τα 1I/‘Oumuamua το 2017 και 2I/Borisov το 2019.

Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου με το όργανο Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) του James Webb. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναλογία διοξειδίου του άνθρακα προς το νερό στον 3I/ATLAS είναι η υψηλότερη που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε κομήτη, υποδεικνύοντας ότι ο πυρήνας του είναι εξαιρετικά πλούσιος σε CO₂ — χαρακτηριστικό που ίσως αντικατοπτρίζει τις συνθήκες σχηματισμού του στο πρωτοπλανητικό σύστημα του μητρικού άστρου.

Ο κομήτης παρουσιάζει επίσης παρουσία νερού, πάγου νερού, μονοξειδίου του άνθρακα και θειούχου καρβονυλίου στην κόμη του. Η χαμηλή αναλογία υδρατμών υποδηλώνει ότι ο πυρήνας διαθέτει φυσικά χαρακτηριστικά που περιορίζουν την εξάχνωση του νερού, ενισχύοντας την ιδιαιτερότητα αυτού του διαστρικού επισκέπτη.

Ο κομήτης χάνει περίπου 70 κιλά CO2 ανά δευτερόλεπτο και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο νέφος διοξειδίου του άνθρακα που εκτείνεται τουλάχιστον 348.000 χιλιόμετρα γύρω του, ενώ σχεδόν δεν παρουσιάζει απώλεια νερού—μια ασυνήθιστη υπογραφή που διαφέρει από τους τυπικούς κομήτες.

Με εκτιμώμενη ηλικία περίπου 7 δισεκατομμυρίων ετών, ο 3I/ATLAS είναι πιθανώς ο αρχαιότερος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ, τρεις δισεκατομμύρια χρόνια παλαιότερος από το Ηλιακό μας Σύστημα. Η τροχιά του υποδηλώνει προέλευση από τον «παχύ δίσκο» του Γαλαξία, μια περιοχή πολύ παλαιότερη από εκείνη όπου σχηματίστηκε ο Ήλιος.

Καθώς ο κομήτης συνεχίζει το πέρασμά του από το Ηλιακό Σύστημα, οι αστρονόμοι θα αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο τηλεσκόπιο για να συλλέξουν δεδομένα, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για τη μελέτη αρχαίων υλικών που προέρχονται από άλλα αστρικά συστήματα.

Ο επιστήμονας του Harvard, Avi Loeb, έχει προτείνει αμφιλεγόμενα ότι το αντικείμενο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι εξωγήινη τεχνολογία, αν και η συντριπτική επιστημονική συναίνεση από τη NASA και την ESA επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φυσικό διαστρικό κομήτη, χωρίς στοιχεία που να υποστηρίζουν εξωγήινη προέλευση.

Οι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πολλά περισσότερα το φθινόπωρο, καθώς ο 3I/ATLAS θα περάσει πολύ κοντά στον Ήλιο από τις αρχές Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025, φτάνοντας το περιήλιο στις 29 Οκτωβρίου, πριν γίνει ξανά ορατός τον Δεκέμβριο και μετά να εξέλθει οριστικά από το ηλιακό μας σύστημα.

