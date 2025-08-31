Σε αυτές τις χώρες οι πολίτες περνούν περισσότερη ώρα στο κινητό τηλέφωνο

Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 4 ώρες και 37 λεπτά την ημέρα κοιτάζοντας οθόνες smartphone, ελέγχοντάς τες περίπου 58 φορές την ημέρα, σύμφωνα με την Statista.

Οι Γκανέζοι προηγούνται στον χρόνο μπροστά σε οθόνες, αφιερώνοντας πάνω από 5 ώρες και 43 λεπτά καθημερινά, ακολουθούμενοι από κατοίκους στις Φιλιππίνες (5 ώρες και 21 λεπτά) και τη Βραζιλία (5 ώρες και 12 λεπτά).

Στην Ευρώπη, οι Ρώσοι κατέλαβαν την πρώτη θέση καθώς αφιερώνουν κατά μέσο όρο 4 ώρες και 7 λεπτά την ημέρα στα smartphones τους, κάτι που αντιστοιχεί στην 17η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθούν η Τουρκία (4 ώρες και 4 λεπτά, 18η θέση) και η Βουλγαρία (3 ώρες και 4 λεπτά, 22η θέση).

Οι Δανοί αποδείχθηκαν οι πιο «συγκρατημένοι» μεταξύ των Ευρωπαίων - ο μέσος όρος τους είναι μόνο 2 ώρες και 27 λεπτά την ημέρα.

Οι Ιάπωνες περνούν τον λιγότερο χρόνο μπροστά στα smartphones τους στον κόσμο - μόνο 1 ώρα και 47 λεπτά την ημέρα.

Διαβάστε επίσης