Δεν «πιάνει» καλό ίντερνετ; Τι σημαίνει η ένδειξη «E» που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού μας

Αν και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ενδείξεις όπως 3G, 4G ή WiFi, το γράμμα «E» στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης συχνά προκαλεί απορίες και πολύς κόσμος δεν γνωρίζει γιατί συμβαίνει.

Το «E» προέρχεται από τον όρο EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Πρόκειται για μία παλαιότερη τεχνολογία σύνδεσης δεδομένων, που προϋπήρχε του 3G και θεωρείται η πιο αργή διαθέσιμη ταχύτητα διαδικτύου.

Η ένδειξη «E» εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου 3G ή 4G κι έτσι το κινητό «πέφτει» αυτόματα στη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα για να διατηρήσει την επικοινωνία.

Όταν συνδεόμαστε μέσω EDGE, το κατέβασμα δεδομένων γίνεται με πολύ περιορισμένο ρυθμό. Αυτός είναι ο λόγος που η περιήγηση στο διαδίκτυο καθυστερεί σημαντικά, σε σύγκριση με τα νεότερα δίκτυα.

