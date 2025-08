Πώς να «χωρίσετε» με το κινητό σας: 4 έξυπνα tips για δημιουργική... απεξάρτηση

Ακούγεται πάλι αυτή η ενοχλητική φωνή: «Άσε το τηλέφωνο. Όχι, αυτή τη φορά σοβαρά». Αλλά δεν το κάνουμε. Το 84% των Αμερικανών δηλώνει ότι συνδέεται στο διαδίκτυο είτε αρκετές φορές την ημέρα είτε «σχεδόν συνεχώς».

«Στο νεκροκρέβατό σου, τι είδους ζωή θέλεις να αναπολείς;», είπε η Catherine Price, συγγραφέας του βιβλίου «How to Break Up With Your Phone» (Πώς να χωρίσεις με το τηλέφωνό σου), όταν ρωτήθηκε πώς να σταματήσουμε αυτή την τοξική σχέση με το smartphone μας. «Μια ζωή στην οποία πέρασες το χρόνο σου με τους ανθρώπους που αγαπάς και με πράγματα που σου έδωσαν νόημα και χαρά; Ή μια ζωή στην οποία πέρασες το χρόνο σου κοιτάζοντας το τηλέφωνό σου;», ήταν η απάντησή της, όπως αναφέρεουν οι «New York Times».

Πώς μπορούμε λοιπόν να το περιορίσουμε; Οι ειδικοί στον χρόνο χρήσης οθόνης που υποστηρίζουν μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία μοιράστηκαν κόλπα που δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά λειτουργούν πραγματικά.

Επιλέξτε έναν στόχο και ορίστε μια προθεσμία

«Κλείστε ραντεβού για εξετάσεις οδήγησης πριν να είστε έτοιμοι. Εγγραφείτε σε μαραθώνιο πριν ξεκινήσετε την προπόνηση. Προσκαλέστε φίλους για δείπνο πριν μάθετε να μαγειρεύετε. Με μια προθεσμία να πλησιάζει, ο ελεύθερος χρόνος σας γεμίζει με προετοιμασία και εξάσκηση. Δεν έχετε χρόνο για περιπλάνηση στο διαδίκτυο. Το συνειδητοποίησα πρόσφατα, μετά από μήνες σκληρής δουλειάς για να προλάβω μια παράλογη προθεσμία. Ο χρόνος που περνάω μπροστά στην οθόνη δεν ήταν ποτέ τόσο λίγος. Τώρα κοιτάζω πίσω με φρίκη και σκέφτομαι πόσες δεξιότητες θα μπορούσα να έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, πόσες ώρες έχασα.», προτείνει η συγγραφέας Freya India.

Με τη σειρά του ο συγγραφέας του βιβλίου «Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life», Nir Eyal προτείνει να φτιάξουμε ένα κεντρικό σημείο φόρτισης στο σπίτι και να αφήνουμε το τηλέφωνό μας εκεί όταν επιστρέφουμε στο σπίτι. «Όταν το τηλέφωνό σας έχει ένα καθορισμένο χώρο, είναι λιγότερο πιθανό να το κουβαλάτε μαζί σας σαν ψηφιακή πιπίλα.», αναφέρει ο ίδιος.

Αντικαταστήστε το smartphone σας

«Πριν από ένα χρόνο, άλλαξα το κινητό μου σε Wisephone. Δεν έχει internet, email, κοινωνικά δίκτυα ή εθιστικά παιχνίδια ή εφαρμογές. Έχει όμως ένα app store, με περιορισμένο μενού που περιλαμβάνει κάμερα και άλλες πρακτικές εφαρμογές. Επειδή δεν έχω πρόσβαση στο internet, δεν υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθώ στην αναζήτηση ή την ανάγνωση κάτι στο διαδίκτυο, ή να προσπαθήσω να κάνω μια παραγγελία στο Amazon ενώ είμαι με τα παιδιά μου. Αντ' αυτού, χρησιμοποιώ το διαδίκτυο στον υπολογιστή μου σκόπιμα όταν πρέπει να ολοκληρώσω μια εργασία.», αναφέρει η συγγραφέας του «The Tech Exit: A Practical Guide to Freeing Kids and Teens from Smartphones», Claire Morel.

Αντικαταστήστε το scrolling με «χρόνο για τον εαυτό σας»

«Όταν είμαι έτοιμη να ανοίξω το TikTok, αφιερώνω αυτόν τον χρόνο στον εαυτό μου. Διαβάζω ένα ποίημα ή ένα κεφάλαιο από ένα μυθιστόρημα. Ακούω νέα μουσική ή κάνω μια βόλτα. Γυμνάζομαι. Κάνω διατάσεις. Και όταν είμαι έτοιμη να ανοίξω το Facebook ή το Instagram, αντί για αυτό, τηλεφωνώ ή στέλνω μήνυμα σε έναν από τους φίλους μου και του προτείνω να βρεθούμε. Φροντίζω να του πω: "Μου λείπεις".», αναφέρει η καθηγήτρια κοινωνικών σπουδών της επιστήμης και της τεχνολογίας, Σέρι Τέρκλ, προτείνοντας στον καθένα μας να αντικαταστήσουμε το scrolling με «χρόνο για τον εαυτό μας».

Δοκιμάστε κάτι καινούργιο

Τέλος, η συγγραφέας του «Substack «How to Feel Alive», Κάθριν Πράις, προτείνει στον καθένας από εμάς να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο στη ζωή μας.

«Κάντε αυτό που ξέρετε ότι πρέπει να δοκιμάσετε, αλλά πιθανώς δεν έχετε κάνει ακόμα: Αγοράστε ένα αυτόνομο ξυπνητήρι και φορτίστε το τηλέφωνό σας έξω από την κρεβατοκάμαρά σας τη νύχτα. (Σας φαίνεται πολύ δύσκολο; Δοκιμάστε το για μια εβδομάδα.) Με εκπλήσσει συνεχώς το πόσοι άνθρωποι μου λένε ότι αυτή η απλή αλλαγή έχει αλλάξει τη ζωή τους.».





