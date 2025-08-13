Πώς η Ινδία έχει γίνει η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από smartphone

Η Ινδία είναι πλέον ο μεγαλύτερος προμηθευτής smartphones των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι το Νέο Δελχί έχει ξεπεράσει το Πεκίνο ως ο κορυφαίος προμηθευτής smartphone της Ουάσιγκτον. Τι το έκανε αυτό δυνατό; Η Apple μετατοπίζει τις δραστηριότητές της στην Ινδία στο φόντο της πανδημίας Covid-19 και λόγω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά τι συνέβη και γιατί; Πώς η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα ως κορυφαίο προμηθευτή smartphones των ΗΠΑ;

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά:

Τι έγινε;

Τα στοιχεία από την εταιρεία ερευνών Canalys έδειξαν ότι οι αποστολές smartphone της Ινδίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 240% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αυτά τα τηλέφωνα αποτελούν πλέον περίπου το 44% όλων των smartphones που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Πέρυσι, το ποσοστό αυτό ήταν μόλις στο 13%. Εν τω μεταξύ, το μερίδιο της Κίνας στα smartphones που στάλθηκαν στις ΗΠΑ μειώθηκε στο 25%. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όταν η Κίνα αποτελούσε το 61% των smartphones που στάλθηκαν στις ΗΠΑ.

Ο αναλυτής της Canalys, Sanyam Chaurasia, δήλωσε: «Η Ινδία έγινε ο κορυφαίος κόμβος κατασκευής για smartphones που πωλούνται στις ΗΠΑ για πρώτη φορά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της επιταχυνόμενης μετατόπισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ινδία εν μέσω ενός αβέβαιου εμπορικού τοπίου».

Οι εξαγωγές iPhone από τις ΗΠΑ στην Ινδία σημείωσαν υψηλό τον Μάρτιο – λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει τους αμοιβαίους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 50% στην Ινδία, δασμό 30% στην Κίνα, ενώ οι δύο χώρες διαπραγματεύτηκαν εμπορική συμφωνία και δασμούς 20% στο Βιετνάμ.

Η Ινδία έχει εξαγάγει πάνω από 24 εκατομμύρια iPhones σε όλο τον κόσμο το 2025 - το 78% των οποίων έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ινδία έστειλε 21,3 εκατομμύρια smartphones στις ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2025 - περισσότερα από αυτά που έστειλε πέρυσι.

Οι εξαγωγές smartphone από την Ινδία στις ΗΠΑ έχουν εκτιναχθεί κατά 182% στα 9,35 δισ. δολάρια το 2025.

Η Apple κατασκευάζει τα βασικά μοντέλα της όπως το iPhone 16 και το iPhone 15 στην Ινδία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και ο τεχνολογικός γίγαντας έχει αρχίσει να συγκεντρώνει ορισμένα μοντέλα iPhone Pro στην Ινδία, παραμένει εξαρτημένος από την Κίνα για τα μοντέλα iPhone Pro στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Samsung και η Motorola έχουν επίσης αυξήσει την αποστολή συσκευών από την Ινδία. Ωστόσο, το κάνουν σε μια γρήγορη μικρότερη κλίμακα από την Apple. Η Chaurasia δήλωσε ότι η Motorola, όπως και η Apple, είχε τη βασική της βάση κατασκευής στην Κίνα, ενώ η Samsung κράτησε στο Βιετνάμ.

Παρεμπιπτόντως, το Βιετνάμ έχει επίσης αυξήσει το μερίδιό του στην αγορά των ΗΠΑ στο 30%.

Ο υπουργός της Ένωσης Ashwini Vaishnaw επιβεβαίωσε την εξέλιξη την Κυριακή. Ο Vaihnav πρόσθεσε ότι η κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών στην Ινδία εκτιμάται τώρα σε Rs 12 lakh crore. Ο Vaishnav, εγκαινιάζοντας έργα μετρό στο Bengaluru, δήλωσε ότι η ηλεκτρονική παραγωγή της Ινδίας έχει εξαπλασιαστεί τα τελευταία 11 χρόνια.

Είπε ότι οι ηλεκτρονικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί οκτώ φορές σε Rs 3 lakh crore, γεγονός που ενίσχυσε τη θέση της Ινδίας ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων στον κόσμο.

«Η ηλεκτρονική μας παραγωγή έχει αυξηθεί έξι φορές τα τελευταία 11 χρόνια. Σήμερα, η κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών έχει αγγίξει Rs 12 lakh crore. Οι ηλεκτρονικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά οκτώ φορές... Σήμερα, έχει αυξηθεί σε Rs 3 lakh crore. Η Ινδία έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων στον κόσμο», δήλωσε ο Vaishnaw.

Τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ινδία είχε μόλις δύο κινητές μονάδες κατασκευής το 2014 - ο αριθμός αυτός είναι πάνω από 300 σήμερα. Πριν από μια δεκαετία, μόλις το 26% των κινητών τηλεφώνων που πωλήθηκαν στην Ινδία κατασκευάστηκαν τοπικά.

Σήμερα, το 99,2% των τηλεφώνων που πωλούνται στην Ινδία κατασκευάζονται τοπικά. Η αξία της βιομηχανίας κατασκευής κινητών τηλεφώνων αυξήθηκε από Rs 18.900 crore σε FY14 σε Rs 4.22.000 crore το FY24.

Ο υπουργός της Ένωσης Jitin Prasada δήλωσε νωρίτερα στο Lok Sabha ότι το σύστημα κινήτρων σύνδεσης παραγωγής (PLI) που προορίζεται για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων προσέλκυσε συνολική επένδυση 12.390 crore Rs.

«Το Σχέδιο PLI για το LSEME έχει ήδη προσελκύσει μια σωρευτική επένδυση του INR 12.390 crore, οδήγησε σε σωρευτική παραγωγή 8,44.752 crore Rs με εξαγωγές 4,65.809 crore και δημιούργησε πρόσθετη απασχόληση 1,30.330 (άμεσες θέσεις εργασίας) μέχρι το Jun’25», δήλωσε ο υπουργός.

Είπε ότι η ζήτηση κινητής εισαγωγής της Ινδίας μειώθηκε κατά 0,02% το 2024-25 από 75% το 2014-15.

Το πρόγραμμα LPI για την παραγωγή μεγάλων κλιματικών έχει επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της κινητής παραγωγής στην Ινδία, ιδίως στον μετασχηματισμό της Ινδίας από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα κινητών τηλεφώνων. Το Bharat είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη μετακινούμενη χώρα παραγωγής στον κόσμο, δήλωσε ο υπουργός.

Τι λένε οι ειδικοί;

Οι κατασκευαστές smartphone των ΗΠΑ έχουν σαφώς τη διάθεση να διαφοροποιηθούν. Οι ειδικοί λένε ότι τα ζητήματα σχετικά με τα τιμολόγια και τους εμπορικούς κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα την πρώτη φόρτωση των πωλητών απογραφής - πράγμα που σημαίνει να αγοράζουν πολύ περισσότερα αποθέματα από το συνηθισμένο και να αλλάζουν τα σχέδια προμήθειας.

Ο αυξανόμενος ρόλος της Ινδίας ως κατασκευαστικής βάσης για τις παγκόσμιες μάρκες smartphone δείχνει ότι γίνεται μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων των τηλεφωνικών εταιρειών τόσο για μοντέλα χαμηλού κόστους όσο και για high-end μοντέλα.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αγορά smartphone στις ΗΠΑ αυξήθηκε μόλις 1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στην πραγματικότητα, οι αποστολές iPhone μειώθηκαν κατά 11% από το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, οι αποστολές της Samsung αυξήθηκαν κατά 38%. Η Motorola είδε επίσης ένα χτύπημα 2%. Τα άλλα δημοφιλή μοντέλα ήταν η Google και η TCL.