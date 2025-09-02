Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου.
- 44 π.Χ. - Η Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου ανακηρύσσει το γιο της Πτολεμαίο ΙΕ΄ Καισαρίωνα συμβασιλέα της Αιγύπτου.
- 31 π.Χ. - Ναυμαχία του Ακτίου: Οι δυνάμεις του Οκταβιανού νικούν τα στρατεύματα του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας.
- 1877 - Πεθαίνει ο Έλληνας επαναστάτης, σπουδαία μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα ναύαρχος και πολιτικός, Κωνσταντίνος Κανάρης.
- 1901 - Γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ποιητής και εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα.
- 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Σφαγή του Χορτιάτη. Γερμανοί στρατιώτες σκοτώνουν 147 κατοίκους στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
- 1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Υπογράφεται στο USS Missouri (BB-63), στον κόλπο του Τόκιο, η παράδοση της Ιαπωνίας.
- 1998 - Από συντριβή αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 της ελβετικής εταιρείας «Swiss Air» στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στο Πέγκις Κόουβ σκοτώνονται και οι 229 επιβαίνοντες.
- 1984 - Πεθαίνει ο σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Μάνος Κατράκης.
- 2021 - Πεθαίνει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης.
