Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου.
- 1944 – Το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο δημιουργούν τη Μπενελούξ.
- 1944 – Γερμανοί εκτελούν στο σκοπευτήριο της Καισαριανής 50 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
- 1960 – Ο Μοχάμεντ Άλι (τότε γνωστός ως Κάσιους Κλέι) κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.
- 1972 – Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Άραβες τρομοκράτες της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό Χωριό σκοτώνοντας δύο μέλη της ισραηλινής ολυμπιακής ομάδας, συλλαμβάνοντας πολλούς ομήρους. Αργότερα εννιά Ισραηλινοί όμηροι, πέντε τρομοκράτες και ένας Δυτικογερμανός αστυνομικός, σκοτώνονται στις συγκρούσεις που ακολούθησαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου κατά τη διάρκεια διαχείρισης αιτημάτων και την άρνηση της Γκόλντα Μέιρ να ικανοποιήσει έστω και μερικό αίτημα απελευθέρωσης Παλαιστινίων.
- 1975 – Εκδηλώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ από τη Λινέτ Φρομ.
- 1977 – Εκτοξεύεται στο Διάστημα η διαστημοσυσκευή «Βόγιατζερ 1». Tο Βόγιατζερ 1 μεταφέρει ένα δίσκο από χρυσάφι με ένα χαιρετισμό προς τα τυχόν νοήμονα όντα που, ίσως συναντήσει κάποτε το σκάφος. Ο δίσκος περιλαμβάνει ήχους, μουσική και 115 εικόνες από τον πλανήτη Γη
- 1996 – Θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα.
- 1997 – Η Αθήνα και επίσημα πλέον εκλέγεται για να φιλοξενήσει την 28η Ολυμπιάδα, το 2004.
- 2002 – Παραδίδεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο Δημήτριος Κουφοντίνας, ο οποίος ήταν συνεργός στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».
- 2006 – Πεθαίνει ο παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου
04:40 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός βόρεια της Κρήτης
00:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο «πράσινο» οι δείκτες στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον S&P 500
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004
06:32 ∙ LIFESTYLE