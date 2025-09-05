Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Tο Βόγιατζερ 1 μεταφέρει ένα δίσκο από χρυσάφι με ένα χαιρετισμό προς τα τυχόν νοήμονα όντα που, ίσως συναντήσει κάποτε το σκάφος. Ο δίσκος περιλαμβάνει ήχους, μουσική και 115 εικόνες από τον πλανήτη Γη
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου.

  • 1944 – Το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο δημιουργούν τη Μπενελούξ.
  • 1944 – Γερμανοί εκτελούν στο σκοπευτήριο της Καισαριανής 50 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
  • 1960 – Ο Μοχάμεντ Άλι (τότε γνωστός ως Κάσιους Κλέι) κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.
  • 1972 – Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Άραβες τρομοκράτες της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό Χωριό σκοτώνοντας δύο μέλη της ισραηλινής ολυμπιακής ομάδας, συλλαμβάνοντας πολλούς ομήρους. Αργότερα εννιά Ισραηλινοί όμηροι, πέντε τρομοκράτες και ένας Δυτικογερμανός αστυνομικός, σκοτώνονται στις συγκρούσεις που ακολούθησαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου κατά τη διάρκεια διαχείρισης αιτημάτων και την άρνηση της Γκόλντα Μέιρ να ικανοποιήσει έστω και μερικό αίτημα απελευθέρωσης Παλαιστινίων.
  • 1975 – Εκδηλώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ από τη Λινέτ Φρομ.
  • 1977 – Εκτοξεύεται στο Διάστημα η διαστημοσυσκευή «Βόγιατζερ 1». Tο Βόγιατζερ 1 μεταφέρει ένα δίσκο από χρυσάφι με ένα χαιρετισμό προς τα τυχόν νοήμονα όντα που, ίσως συναντήσει κάποτε το σκάφος. Ο δίσκος περιλαμβάνει ήχους, μουσική και 115 εικόνες από τον πλανήτη Γη
  • 1996 – Θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα.
  • 1997 – Η Αθήνα και επίσημα πλέον εκλέγεται για να φιλοξενήσει την 28η Ολυμπιάδα, το 2004.

  • 2002 – Παραδίδεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο Δημήτριος Κουφοντίνας, ο οποίος ήταν συνεργός στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».
  • 2006 – Πεθαίνει ο παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

04:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός βόρεια της Κρήτης

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

03:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μειώνει από το 25% στο 15% τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

03:22ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Συνάντηση Κάγια Κάλας με τον Αμπάς Αραγτσί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δρομολογεί τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

02:04ΕΡΓΑΣΙΑ

45η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο

00:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «πράσινο» οι δείκτες στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον S&P 500

00:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους Βέλγους

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη στην Κοζάνη: 38χρονος έκανε ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.200 ευρώ από λογαριασμό 65χρονου

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πότε είναι ο μεγάλος αγώνας της Ελλάδας με το Ισραήλ

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Χάος και συγκρούσεις στη Γκάνα: Δεκάδες νεκροί και σχεδόν 50 χιλιάδες εκτοπισμένοι από τέλη Αυγούστου

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τουλάχιστον οκτώ ξένοι τουρίστες μεταξύ των 16 νεκρών

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα 86-90: Εθνική για μετάλλιο! Απέκλεισε τους Ίβηρες ο απίθανος Γιάννης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα 86-90: Εθνική για μετάλλιο! Απέκλεισε τους Ίβηρες ο απίθανος Γιάννης!

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ στους «16» η Εθνική Ελλάδας και μάχη μεταλλίου με Τουρκία - Τα ζευγάρια

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πάτρα: Από καύτρες και όχι από εμπρησμό η φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι γονείς του 25χρονου

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε», λέει στο Newsbomb γειτόνισσα του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ