Ποιος είναι ο «Θείος Σαμ» - Ο χασάπης που έγινε η φιγούρα σύμβολο των ΗΠΑ

Λίγο πολύ όλοι σχεδόν έχουν ακούσει για τον «Θείο Σαμ» παραπέμποντας στις ΗΠΑ, ωστόσο είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το πρόσωπο, που είναι πραγματικό.

Όταν αναφέρεται ο θείος Σαμ, οπτικοποιείται αμέσως μια εικόνα: αυτή του ηλικιωμένου άνδρα με μούσι και αιχμηρά μάτια, ντυμένος με μπλε σακάκι, λευκό πουκάμισο και κόκκινο φιόγκο και φορώντας ένα καπέλο που περιβάλλεται από μια μπλε ταινία με αστέρια. Αυτή η εικόνα είναι επίσης γνωστό ότι αντιπροσωπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο τη χώρα όσο και την κυβέρνησή της.

Το ότι συμβαίνει αυτό οφείλεται στην πιο διάσημη αφίσα στρατιωτικής στρατολόγησης στην ιστορία, όπου ο χαρακτήρας –μια καρικατούρα– αναζητά τα μάτια κάθε ατόμου που τον κοιτάζει και, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, τον δείχνει με έναν δείκτη που δεν παραδέχεται παρεξηγήσεις. Κάτω από τον θείο Σαμ, με κεφαλαία γράμματα, το κείμενο γράφει: «Σε θέλω για τον στρατό των ΗΠΑ» και, με μικρότερα γράμματα, «Πλησιέστερο Κέντρο Στρατολόγησης», με κενό διάστημα, ώστε η διεύθυνση στην οποία πρέπει να παρουσιαστείς να μπορεί να επικολληθεί εκεί.

Δημιουργήθηκε το 1917 από τον James Montgomery Flagg, έναν από τους πιο διάσημους Αμερικανούς εικονογράφους της εποχής, περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα της αφίσας τυπώθηκαν την ίδια χρονιά για να παροτρύνουν τους πολίτες να καταταγούν στα στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και επανεκδόθηκε αμετάβλητο και σε σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι αυτός ο χαρακτήρας, που είναι η ενσάρκωση και το σύμβολο μιας χώρας, υπήρχε – αν και με άλλα χαρακτηριστικά – για περισσότερο από έναν αιώνα πριν, όταν γεννήθηκε στο πλαίσιο ενός άλλου πολέμου. Παρέμεινε στην οπισθοφυλακή προμηθεύοντας τα στρατεύματα με κρέας. Το όνομά του ήταν Samuel Wilson, κρεοπώλης στο επάγγελμα.

Η ζωή ενός χασάπη

Ο Samuel Wilson γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1766, στην πόλη Menotomy (τώρα Arlington), στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ο δεύτερος γιος του Έντουαρντ Γουίλσον και της Ρόουζ Φράνσις και ο μικρότερος αδελφός του Εμπενίζερ. Λίγα χρόνια αργότερα, μετακόμισε με την οικογένειά του στην Τροία, μια πόλη στη Νέα Υόρκη που διασχίζεται από τον ποταμό Hudson. Ο Samuel και ο Ebenezer θα μπορούσαν να οριστούν ως δύο νέοι επιχειρηματίες, έτοιμοι να πετύχουν στις επιχειρήσεις και στη ζωή. Όταν ήταν μόλις είκοσι χρονών ίδρυσαν ένα εργοστάσιο τούβλων που λειτουργούσε πολύ καλά και το 1793 αγόρασαν γη δίπλα στο ποτάμι για να δημιουργήσουν ένα σφαγείο και ένα συσκευαστήριο κρέατος. Αυτή η δεύτερη επιχείρηση επεκτάθηκε γρήγορα χάρη στην αποτελεσματική συσκευασία του κρέατος σε βαρέλια με αλάτι και την ταχεία διανομή του προϊόντος που μετέφεραν σε βάρκες στον ποταμό Hudson.

Το 1812, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατοχή των βρετανικών αποικιών στον Καναδά, οι αδελφοί Wilson έγιναν προμηθευτές του αμερικανικού στρατού χάρη σε έναν εργολάβο ονόματι Elbert Anderson, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια όλου του κρέατος που χρειαζόταν για το στρατό στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και του New Jersey.

Η γέννηση του "θείου Σαμ"

Οι μερίδες κρέατος για τα στρατεύματα έπρεπε να ταυτοποιηθούν με σφραγίδα προέλευσης και ότι εκείνες του σφαγείου των αδελφών Wilson σημάνθηκαν με τα αρχικά "EA-US", που αντιστοιχούν στα αρχικά του Elbert Anderson και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ιστορία – που ποτέ δεν αποδείχθηκε – λέει ότι ένας από τους υπαλλήλους του Άντερσον ρώτησε ποιος ήταν ο «ΗΠΑ» που εμφανίστηκε δίπλα στα αρχικά του εργοδότη του και ότι ένας άλλος απάντησε αστειευόμενος ότι ήταν ο «θείος Σαμ», όπως ονομαζόταν ο Σάμιουελ Γουίλσον, ένας από τους ιδιοκτήτες του σφαγείου. Το αστείο συνέχισε να επαναλαμβάνεται και έφτασε στην πρώτη γραμμή, όπου οι στρατιώτες άρχισαν να λένε ότι τροφοδοτήθηκαν από τον θείο Σαμ.

Οι πρώτες εικόνες εμφανίστηκαν περίπου την ίδια εποχή. Στις δεκαετίες του '20 και του '30 του δέκατου ένατου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ήδη σε κινούμενα σχέδια όπου εμφανιζόταν με έναν άλλο χαρακτήρα, τον αδελφό Τζόναθαν. Ήταν εκείνη την εποχή που ο θείος Σαμ ήρθε να εκπροσωπήσει την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ ο αδελφός Τζόναθαν συμβόλιζε την ίδια τη χώρα, ενώ ένας άλλος χαρακτήρας που ονομαζόταν Κολούμπια, μια γυναίκα με φρυγικό καπέλο, ενσάρκωνε τον λαό.

Η φιγούρα του θείου Σαμ όπως είναι γνωστή σήμερα είναι έργο του πολιτικού γελοιογράφου Thomas Nast, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 1860 τον ζωγράφισε με το πρόσωπο του Αβραάμ Λίνκολν. Ανάλογα με την περίσταση, τον ζωγράφιζε ντυμένο με πολιτικά ρούχα και με καπέλο ή στρατιωτική ενδυμασία. Στις δύο αναπαραστάσεις, τα χρώματα κόκκινο, μπλε και λευκό, καθώς και τα αστέρια και οι ρίγες της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ήδη παρόντα.

Για την ακούσια υπηρεσία που προσέφερε ο Samuel Wilson στη δημιουργία του χαρακτήρα που σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ως σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνωρίστηκε επίσημα μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου 1961 με ψήφισμα του Κογκρέσου που λέει: «Η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζουν ότι το Κογκρέσο αναγνωρίζει τον θείο Sam Wilson της Τροίας, Νέα Υόρκη, ως πατέρας του εθνικού συμβόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, του θείου Σαμ».

Θαμμένος σε έναν τάφο στο νεκροταφείο Oakwoods στο Troy της Νέας Υόρκης, όπου αναπαύεται από το θάνατό του το 1854, ο χασάπης Samuel Wilson δεν γνώριζε για την τελευταία πράξη δικαιοσύνης.

