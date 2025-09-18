Πώς να καθαρίσετε τη μούχλα από τα δοχεία τροφίμων;

Συνήθως αποθηκεύετε το υπόλοιπο του φαγητού σας σε δοχεία τροφίμων, που καταλήγουν στο ψυγείο.

Συμβαίνει επίσης συχνά να μην το καταναλώνετε, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μουχλιάσει. Και σε αυτή την περίπτωση, το πετάτε. Τι κάνετε όμως με το δοχείο, που σίγουρα δεν μπορεί να καταλήξει στα σκουπίδια. Απλώς πρέπει να το πλύντε τα σωστά για να μπορέσετε να το ξαναχρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

Εξαλείψτε τα σπόρια

Για αρχή πετάξετε το περιεχόμενο του κουτιού, βυθίστε το σε διάλυμα από λευκό ξύδι και ζεστό νερό σε αναλογία 1:1. Προσπαθήστε να το γεμίσετε παντού, στη συνέχεια καλύψτε προσεκτικά και ασφαλίστε το καπάκι και αφήστε το μείγμα να δράσει. Πόσο? Ανάλογα με τον βαθμό μόλυνσης. Εάν η μούχλα έχει ζήσει σε αυτό για πολύ καιρό, δεν θα βλάψει το πλαστικό εάν παραμείνει εμποτισμένο για μια εβδομάδα. Εάν είναι δυνατόν, αναποδογυρίστε το κουτί τουλάχιστον μία φορά και τοποθετήστε το στο καπάκι έτσι ώστε το ξύδι να ρέει σε όλες τις πτυχές του.

Καθαρίστε ξανά

Πλύνετε προσεκτικά το δοχείο σε ζεστό νερό με άφθονο απορρυπαντικό πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και τρίψτε όλες τις ρωγμές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα μούχλας πουθενά που θα ξεφύγουν από το ξύδι. Ταυτόχρονα, αφαιρέστε το λάστιχο στεγανοποίησης από το καπάκι, αν είναι δυνατόν, και πλύντε το ξεχωριστά.

Εντελώς στεγνό

Μετά το πλύσιμο, αφήστε το να στεγνώσει πολύ προσεκτικά, κάθε μέρος ξεχωριστά. Περάστε το με μία πετσέτα κουζίνας, αλλά στη συνέχεια αφήστέ το για να στεγνώσει εντελώς. Προσέξτε το κάτω και το πάνω μέρος του καπακιού.

Πότε πρέπει να πετάξετε το δοχείο τροφίμων