Απονεμήθηκαν τα «Αστεία Νόμπελ»: Θα γλιτώσουν οι αγελάδες από τις μύγες αν τις βάφουμε σαν ζέβρες;

Μια ομάδα επιστημόνων από την Ιαπωνία απέδειξε ότι αν βάψουμε τις αγελάδες ριγέ - με ρίγες παρόμοιες με αυτές που έχουν οι ζέβρες, τότε θα... γλιτώσουν από τις μύγες.

Η ανακάλυψη αυτή, μάλιστα, τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ig - που απονεμήθηκε επίσης σε ακόμη εννέα επιστημονικές ανακαλύψεις που έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό: Είναι «αστείες» και εν πρώτοις, τουλάχιστον, δείχνουν να μην έχουν και τόσο μεγάλη σημασία.

Επιστήμονες έβαψαν αγελάδες σαν ζέβρες

Η ομάδα του Tomoki Kojima στην Ιαπωνία δοκίμασε να βάψει αγελάδες με λευκές ρίγες πάνω σε μαύρη βάση, με σκοπό να μοιάζουν με το μοτίβο που έχουν οι ζέβρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση στον αριθμό των μυγών που προσέγγιζαν τα ζώα, γεγονός που μείωνε την ενόχληση και τα τσιμπήματα. Παρόλο που η μέθοδος αποδείχθηκε αποτελεσματική, ο Kojima τόνισε τις προκλήσεις που θα συναντούσε μια ευρεία εφαρμογή της πρακτικής αυτής στην κτηνοτροφία.

Οι ερευνητές αυτοί τιμήθηκαν την Πέμπτη στη Βοστώνη με το Νόμπελ Ig – ένα βραβείο για κωμικά αλλά υπαρκτά επιστημονικά επιτεύγματα. Το έπαθλο περιλάμβανε ένα χειροποίητο μοντέλο ανθρώπινου στομάχου, ενώ αντί για χρηματική αποζημίωση, οι νικητές έλαβαν μια χειραψία.

«Όταν έκανα αυτό το πείραμα, ήλπιζα ότι θα κέρδιζα το Νόμπελ Ig. Είναι το όνειρό μου. Απίστευτο. Απλά απίστευτο», δήλωσε ο Tomoki Kojima, επικεφαλής της ομάδας που κάλυψε με ταινία τις ιαπωνικές αγελάδες και στη συνέχεια τις έβαψε με λευκές ρίγες. Ο Kojima εμφανίστηκε στη σκηνή περιστοιχισμένος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι κρατούσαν χάρτινες μύγες και «παρενόχλησαν» χιουμοριστικά το κοινό.

Το αλκοόλ βοηθά στη... διαγλωσσική συνεννόηση

Το φετινό βραβείο Νόμπελ Ig απονεμήθηκε σε 10 κατηγορίες, με επιστήμονες από όλο τον κόσμο να διακρίνονται για πρωτότυπες μελέτες.

Μια ομάδα επιστημόνων από την Αφρική και την Ευρώπη ερεύνησε τις προτιμήσεις σαυρών που τρέφονταν με πίτσες. Μια ευρωπαϊκή ομάδα βρήκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί προσωρινά να βελτιώσει την ικανότητα ομιλίας ξένης γλώσσας, ενώ άλλοι επιστήμονες ασχολήθηκαν με τη μελέτη της ανάπτυξης των νυχιών και τις επιπτώσεις της χρήσης smartphone στην τουαλέτα σε σχέση με την υγεία.

Η σημασία των βραβείων Ig Nobel

Η 35η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Ig Nobel πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου το κοινό συμμετείχε ενεργά πετώντας χάρτινα αεροπλάνα στη σκηνή, μια παράδοση που συνοδεύει το γεγονός.

Η εκδήλωση συμπεριέλαβε επίσης μια μίνι όπερα αφιερωμένη στην πέψη και σύντομες παρουσιάσεις 24 δευτερολέπτων από τους ερευνητές, οι οποίες συνδύαζαν επιστημονική ακρίβεια με χιούμορ. Ένας από αυτούς, ο Γκας Ρανκατόρε πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης γλείφοντας ένα παγωτό και λέγοντας συνεχώς «ναι», ενώ η Τρίσα Πασρίτσα μίλησε για τη χρήση smartphone στην τουαλέτα και την πιθανή σύνδεση με αιμορροΐδες.

Όταν κάποιος νικητής μιλούσε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, εμφανιζόταν ένας άνδρας με φόρεμα πάνω από το κοστούμι του και φώναζε: «Παρακαλώ σταματήστε. Βαριέμαι».

Ο Marc Abrahams, διοργανωτής και συντάκτης του περιοδικού Annals of Improbable Research, που οργανώνει την εκδήλωση, εξήγησε ότι τα βραβεία γιορτάζουν ανακαλύψεις που μπορεί να φαίνονται παράξενες ή αστείες στην πρώτη ματιά, αλλά πολλές φορές ανοίγουν νέους δρόμους στη γνώση. Η αναγνώριση αυτή δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να είναι ταυτόχρονα σοβαρή και διασκεδαστική.

Μεταξύ όσων παραβρέθηκαν στην τελετή άλλωστε ήταν και η βραβευμένη με κανονικό Νόμπελ, Έστερ Ντούφλο, η οποία είχε τιμηθεί για την πειραματική της προσέγγιση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας.

Επόμενα βήματα και προοπτικές

Παρά το χιουμοριστικό πλαίσιο, οι έρευνες που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ig προσφέρουν ενδιαφέρουσες ιδέες για εφαρμογές στην καθημερινότητα και τη βελτίωση της ζωής. Από τον έλεγχο των παρασίτων στα ζώα μέχρι τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και υγείας, τα βραβεία υπογραμμίζουν τη σημασία της δημιουργικής σκέψης και της ανοιχτής επιστημονικής διερεύνησης.