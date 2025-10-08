Πόσους φίλους χρειάζεται ένα άτομο; Αυτό είναι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο»

Παρά τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ικανός να διατηρεί μόνο έναν περιορισμένο αριθμό σχέσεων στην πραγματική ζωή.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να συζητούν για το πόσους φίλους ακριβώς πρέπει να έχει ένα άτομο. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ρόμπιν Ντάνμπαρ, πιστεύει ότι το βέλτιστο «κοινωνικό δίκτυο» για ένα άτομο δεν είναι περισσότερα από 150 άτομα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε από αυτά είναι οι πιο στενοί σας φίλοι και μέλη της οικογένειάς σας, δέκα είναι άτομα που βλέπετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα, 50 είναι άτομα που θα προσκαλούσατε στο πάρτι γενεθλίων σας και τα υπόλοιπα 100 είναι άτομα που θα προσκαλούσατε στον γάμο σας, γράφει ο Independent.

Η αμφιλεγόμενη θεωρία

Ωστόσο, η θεωρία του Dunbar, η οποία βασίστηκε κυρίως σε μια σύγκριση των εγκεφάλων ανθρώπων και πρωτευόντων, είναι αμφιλεγόμενη. Σουηδοί ερευνητές σημειώνουν ότι η σύγκριση ανθρώπων με πρωτεύοντα, στην οποία ο καθηγητής βάσισε τα συμπεράσματά του, αγνοεί βασικές διαφορές: οι άνθρωποι δεν ανταγωνίζονται πλέον για τροφή ούτε αμύνονται από τους θηρευτές, όπως κάνουν οι χιμπατζήδες. Παρ' όλα αυτά, ο Dunbar υποστηρίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν αλλάξει την ουσία της θεωρίας του, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1993, και ότι τα επίπεδα κοινωνικών συνδέσεων επιμένουν ακόμη και στον ψηφιακό χώρο.

Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ποιότητα των σχέσεων είναι πιο σημαντική από την ποσότητά τους. Ένας αληθινός φίλος μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μοναξιάς και απομόνωσης.

