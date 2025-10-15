Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

«Μπορείς να καταλάβεις πώς είναι ένας οδηγός στην προσωπική του ζωή από το πώς συμπεριφέρεται στο δρόμο. Όλα έχουν να κάνουν με την εσωτερική μας χημεία», λέει η ψυχολόγος και σεξολόγος Σβετλάνα Βασίλιεβα.

«Ένα ανήσυχο, επιθετικό στυλ οδήγησης με συχνό κορνάρισμα, φωνές ή χειρονομίες έξω από το παράθυρο είναι ένα κλασικό παράδειγμα καταπιεσμένης σεξουαλικής διέγερσης και στρες».

Η ενέργεια αναζητά διέξοδο, αλλά για διάφορους λόγους, αυτά τα άτομα δεν μπορούν να την εκτονώσουν στο κρεβάτι. Έτσι, ξεσπά ως οργή στο δρόμο, τροφοδοτούμενη από την κορτιζόλη και την ίδια τεστοστερόνη, η οποία δεν έχει βρει μια υγιή διέξοδο. Αυτός ο τύπος ατόμου είναι επίσης συχνά λιγότερο διανοητικά ανεπτυγμένος.

«Αν συγκρίνουμε τον τύπο σεξουαλικής σύστασης (ένα σύνολο φυσιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή) και το στυλ οδήγησης, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθοι παραλληλισμοί», συνεχίζει η Ρωσίδα ειδικός.

Οι διάφοροι τύποι οδηγών

«Έτσι, οι «αργοί» είναι οδηγοί που δεν βιάζονται και προτιμούν τη δεξιά λωρίδα. Η σεξουαλική τους σύσταση είναι σαν μια μηχανή ντίζελ με χαμηλές στροφές. Αισθάνονται πιο άνετα σε σταθερή κυκλοφορία. Το στυλ οδήγησής τους είναι ομαλό και προβλέψιμο. Το ίδιο ισχύει και για την οικειότητα. Εκτιμούν την ασφάλεια, τη μετριοπάθεια και την προβλεψιμότητα. Συχνά, καθοδηγούνται από την ωκυτοκίνη - την ορμόνη της προσκόλλησης και της ασφάλειας - παρά από μια έκρηξη αδρεναλίνης».

Οι «σκληροί οδηγοί» είναι οι ίδιοι οι αυτόματοι οδηγοί. Η λίμπιντό τους είναι σαν έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, που απαιτεί άμεση ένεση αδρεναλίνης. Απότομα ξεκινήματα, στροφές με καμπύλες, ευθείες εξατμίσεις - όλα αυτά είναι μια διέξοδος για τη σεξουαλική τους ενέργεια. Συχνά, κινούνται αποκλειστικά από την τεστοστερόνη - την ορμόνη της κυριαρχίας και της αυτοεπιβεβαίωσης. Αυτή εμφυτεύει στον εγκέφαλό τους τη νοοτροπία «Πρέπει να είμαι πρώτος!» - είτε στην πίστα, είτε στο κρεβάτι, είτε απλώς σε καβγάδες με φίλους.

Το «ξέρω πώς πρέπει να γίνει» είναι ο πιο ισορροπημένος τύπος. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πώς και πού να τα βγάλουν πέρα. Ξέρουν πώς να επιταχύνουν και να επιβραδύνουν την κατάλληλη στιγμή. Ένας συγκεκριμένος οπορτουνισμός παίζει ρόλο στα χέρια τους. Συμπεριφέρονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο σεξ. Νιώθουν τον εαυτό τους, τον σύντροφό τους, και με αυτοπεποίθηση ακολουθούν αυτό το μοτίβο, βιώνοντας όχι μόνο σωματική αλλά και συναισθηματική ικανοποίηση. Το ορμονικό τους προφίλ συνδυάζει άψογα την ντοπαμίνη - την ορμόνη που τροφοδοτεί μια ποικιλία ελιγμών και καινοτομίας - με ένα σύστημα αυτοελέγχου που τους επιτρέπει να απολαμβάνουν την ίδια τη διαδικασία, εξηγεί στον ιστότοπο "AutoVzglyad".

Ποια ορμόνη σας ωθεί...

Με λίγα λόγια, όταν βλέπετε κάποια απερίσκεπτη συμπεριφορά στο δρόμο ή ξαφνικά βρίσκεστε να μετατρέπεστε σε οδηγό αγώνων δρόμου, σκεφτείτε: ποια ορμόνη σας ωθεί; Μήπως η τεστοστερόνη απαιτεί μάχη; Ή μήπως η ντοπαμίνη αναζητά συγκινήσεις;

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να περιορίσετε την οργή στο δρόμο είναι να αναγνωρίσετε ειλικρινά τις επιθυμίες σας και να βρείτε μια πιο ευχάριστη και εποικοδομητική διέξοδο για αυτές.

