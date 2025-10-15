Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

«Ένα ανήσυχο, επιθετικό στυλ οδήγησης με συχνό κορνάρισμα, φωνές ή χειρονομίες έξω από το παράθυρο είναι ένα κλασικό παράδειγμα καταπιεσμένης ερωτικής διέγερσης και στρες», λέει ειδικός 

Newsbomb

Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή
Unsplash
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Μπορείς να καταλάβεις πώς είναι ένας οδηγός στην προσωπική του ζωή από το πώς συμπεριφέρεται στο δρόμο. Όλα έχουν να κάνουν με την εσωτερική μας χημεία», λέει η ψυχολόγος και σεξολόγος Σβετλάνα Βασίλιεβα.

«Ένα ανήσυχο, επιθετικό στυλ οδήγησης με συχνό κορνάρισμα, φωνές ή χειρονομίες έξω από το παράθυρο είναι ένα κλασικό παράδειγμα καταπιεσμένης σεξουαλικής διέγερσης και στρες».

Η ενέργεια αναζητά διέξοδο, αλλά για διάφορους λόγους, αυτά τα άτομα δεν μπορούν να την εκτονώσουν στο κρεβάτι. Έτσι, ξεσπά ως οργή στο δρόμο, τροφοδοτούμενη από την κορτιζόλη και την ίδια τεστοστερόνη, η οποία δεν έχει βρει μια υγιή διέξοδο. Αυτός ο τύπος ατόμου είναι επίσης συχνά λιγότερο διανοητικά ανεπτυγμένος.

«Αν συγκρίνουμε τον τύπο σεξουαλικής σύστασης (ένα σύνολο φυσιολογικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή) και το στυλ οδήγησης, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθοι παραλληλισμοί», συνεχίζει η Ρωσίδα ειδικός.

Οι διάφοροι τύποι οδηγών

«Έτσι, οι «αργοί» είναι οδηγοί που δεν βιάζονται και προτιμούν τη δεξιά λωρίδα. Η σεξουαλική τους σύσταση είναι σαν μια μηχανή ντίζελ με χαμηλές στροφές. Αισθάνονται πιο άνετα σε σταθερή κυκλοφορία. Το στυλ οδήγησής τους είναι ομαλό και προβλέψιμο. Το ίδιο ισχύει και για την οικειότητα. Εκτιμούν την ασφάλεια, τη μετριοπάθεια και την προβλεψιμότητα. Συχνά, καθοδηγούνται από την ωκυτοκίνη - την ορμόνη της προσκόλλησης και της ασφάλειας - παρά από μια έκρηξη αδρεναλίνης».

Οι «σκληροί οδηγοί» είναι οι ίδιοι οι αυτόματοι οδηγοί. Η λίμπιντό τους είναι σαν έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, που απαιτεί άμεση ένεση αδρεναλίνης. Απότομα ξεκινήματα, στροφές με καμπύλες, ευθείες εξατμίσεις - όλα αυτά είναι μια διέξοδος για τη σεξουαλική τους ενέργεια. Συχνά, κινούνται αποκλειστικά από την τεστοστερόνη - την ορμόνη της κυριαρχίας και της αυτοεπιβεβαίωσης. Αυτή εμφυτεύει στον εγκέφαλό τους τη νοοτροπία «Πρέπει να είμαι πρώτος!» - είτε στην πίστα, είτε στο κρεβάτι, είτε απλώς σε καβγάδες με φίλους.

Το «ξέρω πώς πρέπει να γίνει» είναι ο πιο ισορροπημένος τύπος. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πώς και πού να τα βγάλουν πέρα. Ξέρουν πώς να επιταχύνουν και να επιβραδύνουν την κατάλληλη στιγμή. Ένας συγκεκριμένος οπορτουνισμός παίζει ρόλο στα χέρια τους. Συμπεριφέρονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο σεξ. Νιώθουν τον εαυτό τους, τον σύντροφό τους, και με αυτοπεποίθηση ακολουθούν αυτό το μοτίβο, βιώνοντας όχι μόνο σωματική αλλά και συναισθηματική ικανοποίηση. Το ορμονικό τους προφίλ συνδυάζει άψογα την ντοπαμίνη - την ορμόνη που τροφοδοτεί μια ποικιλία ελιγμών και καινοτομίας - με ένα σύστημα αυτοελέγχου που τους επιτρέπει να απολαμβάνουν την ίδια τη διαδικασία, εξηγεί στον ιστότοπο "AutoVzglyad".

Ποια ορμόνη σας ωθεί...

Με λίγα λόγια, όταν βλέπετε κάποια απερίσκεπτη συμπεριφορά στο δρόμο ή ξαφνικά βρίσκεστε να μετατρέπεστε σε οδηγό αγώνων δρόμου, σκεφτείτε: ποια ορμόνη σας ωθεί; Μήπως η τεστοστερόνη απαιτεί μάχη; Ή μήπως η ντοπαμίνη αναζητά συγκινήσεις;

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να περιορίσετε την οργή στο δρόμο είναι να αναγνωρίσετε ειλικρινά τις επιθυμίες σας και να βρείτε μια πιο ευχάριστη και εποικοδομητική διέξοδο για αυτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

OpenAI: Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το ChatGPT «ερωτικός σύντροφος» των χρηστών - Τι αποκάλυψε ο Σαμ Άλτμαν

06:32LIFESTYLE

«Παίζουν τα ρέστα τους» τα στελέχη των καναλιών: Ποιες νέες εκπομπές είναι στα σκαριά

06:28WHAT THE FACT

Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ