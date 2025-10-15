Αυτό είναι το πιο ακριβό μπέργκερ του κόσμου - Διατίθεται μόνο με πρόσκληση

Το ισπανικό εστιατόριο Asador Aupa σερβίρει το πιο ακριβό μπέργκερ στον κόσμο. Κοστίζει 11.000 δολάρια και είναι διαθέσιμο μόνο σε προσκεκλημένους.

Η τιμή των μπέργκερς έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένουν από τα πιο προσιτά είδη στα μενού των εστιατορίων. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. Η πιο αξιοσημείωτη από τις οποίες πρόσφατα κέρδισε τον τίτλο «το πιο ακριβό μπέργκερ στον κόσμο».

Οκτώ χρόνια έρευνας

Αυτή η αποκλειστική λιχουδιά, που δημιουργήθηκε από τους σεφ του Asador Aupa, ενός βασκικού εστιατορίου στην Cabrera del Mar της Καταλονίας, φέρεται να απαιτούσε οκτώ χρόνια έρευνας και πειραματισμού, και τα ακριβή συστατικά της παραμένουν μυστικά. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η εξωφρενική τιμή του μπιφτέκι, των 9.450 ευρώ (11.000 δολάρια ΗΠΑ), δεν οφείλεται σε άχρηστα και άσκοπα συστατικά, αλλά στην ποιότητα των συστατικών, στη μοναδική γαστρονομική εμπειρία και στην αποκλειστικότητα.

Το Asador Aupa ιδρύθηκε από τον Bosco Jiménez, γνωστότερο ως BdeVikingo, έναν Ισπανό σεφ και food influencer, γνωστό για την αγάπη του για τη βασκική κουζίνα. Η ιδέα του για το πιο ακριβό burger στον κόσμο ήταν απλή: «Η πολυτέλεια δεν πρέπει να είναι φανταχτερή, πρέπει να είναι ανέφικτη».

Λίγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα burger αξίας 11.000 δολαρίων, αλλά ακόμη και αυτή η υπερβολική τιμή δεν είναι αρκετή. Για να δοκιμάσετε το πιο ακριβό burger στον κόσμο, χρειάζεστε μια πρόσκληση από το Asador Aupa.