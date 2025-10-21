Η αύξηση των single γυναικών στις ΗΠΑ: Το 45% των γυναικών 25-44 θα είναι ανύπαντρες έως το 2030

Στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ και προβλέψεις της Morgan Stanley δείχνουν ότι έως το 2030 το 45% των γυναικών ηλικίας 25 έως 44 ετών θα είναι ανύπαντρες – το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία.

Αυτό το ποσοστό αποτελεί ιστορικό υψηλό, αυξημένο από το 41% το 2018. Έρευνα που έγινε κάλεσε τις γυναίκες σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την μοναξιά, τα αίτια και τα συναισθήματά τους, καθώς και τις προσδοκίες τους από έναν μελλοντικό σύντροφο.

Πολλές γυναίκες ανέφεραν ότι προτιμούν τη μοναξιά από το να συμβιβαστούν με μια σχέση που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Αναζητούν συντρόφους με χαρακτηριστικά όπως συναισθηματική νοημοσύνη, ευγένεια, σταθερότητα και κοινές αξίες. Ωστόσο, πολλές εκφράζουν απογοήτευση με την υπάρχουσα κατάσταση του ραντεβού, αναφέροντας ότι οι άνδρες συχνά δεν πληρούν αυτές τις προσδοκίες. Ορισμένες γυναίκες έχουν σταματήσει να βγαίνουν ραντεβού, επιλέγοντας να επικεντρωθούν στην προσωπική τους ανάπτυξη, την ανατροφή των παιδιών ή τους οικονομικούς τους στόχους.