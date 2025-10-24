H «ανεξήγητη» φιγούρα που διασχίζει το Κάστρο του Τσέστερ

Πλησιάζοντας προς το Halloween οι ιστορίες φαντασμάτων και τρόμου αποκτούν τη δική τους θέση στην επικαιρότητα.

Κάπως έτσι και το English Heritage κοινοποίησε μια εικόνα μιας άυλης φαινομενικά οπτασίας -με σκούρα ρούχα και κουκούλα - η οποία καταγράφηκε σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μπροστά από τις κύριες πύλες.

Το προσωπικό ειδοποιήθηκε στη μέση της νύχτας όταν κάμερες ανίχνευσης κίνησης κατέγραψαν «ασυνήθιστη κίνηση».

Όταν ένας φύλακας ασφαλείας πήγε να ερευνήσει, η περιοχή ήταν άδεια και, ακόμη πιο ανησυχητικό, ο συνήθως ατρόμητος σκύλος του αρνήθηκε να μπει.

Πραγματοποιήθηκε πλήρης έρευνα στο κλειδωμένο συγκρότημα, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ εισβολέας. Το κάστρο προστατεύεται από μεγάλα καρφιά στις επάλξεις και από επιπλέον κάμερες που ανιχνεύουν όποιον σκαρφαλώνει πάνω από τις πύλες.

Doors that open by themselves. Figures fading into the mist. Unexplained footsteps in empty halls. ?



This Halloween, we’re sharing new reports of strange and unexplainable encounters at our sites, including a ghostly figure caught on CCTV at Chester Castle. ? pic.twitter.com/QQKeRkjjXi — English Heritage (@EnglishHeritage) October 24, 2025

Αυτό ήταν ένα από τα δεκάδες περιστατικά που έχουν αναφερθεί από το προσωπικό των κάστρων, των μοναστηριών και των ιστορικών κατοικιών του φιλανθρωπικού οργανισμού σε όλη τη χώρα.

Από ψιθύρους μουσικής πιάνου που θυμίζει φάντασμα μέχρι φιγούρες που ξεθωριάζουν στην ομίχλη, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες στο προσωπικό είπαν ότι έχουν γίνει μάρτυρες κάτι που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν.