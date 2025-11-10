Μήνυμα σε μπουκάλι: Σημειώματα στρατιωτών του Α Παγκοσμίου Πολέμου παραδόθηκαν μετά από 100 χρόνια

Ένα μπουκάλι με σημειώματα δύο Αυστραλών στρατιωτών εν πλω στον Ειρηνικό για να ενισχύσουν το 48ου Τάγμα Πεζικού της Αυστραλίας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, έφτασε άθικτο στο σήμερα και το περιεχόμενό του παραδόθηκε στους απογόνους.

Ο Πίτερ Μπράουν και η κόρη του Φελίσιτι βρήκαν στις 9 Οκτωβρίου, ένα μπουκάλι μάρκας Schweppes στην παραλία Wharton, στη νότια ακτή της Δυτικής Αυστραλίας, όπου πηγαίνουν συχνά για να βοηθήσουν στον καθαρισμό από τα σκουπίδα.

Ανοίγοντας το μπουκάλι, βρήκαν γραμμένες επιστολές με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916 από τους στρατιώτε Μάλκολμ Νέβιλ, 27 ετών και Γουίλιαμ Χάρλεϊ, 37 ετών.

Η επιστολή του Νέβιλ από «κάπου στη θάλασσα» ζητούσε από τον άνθρωπο που θα βρει το μπουκάλο να τη στείλε στη μητέρα του στη Νότια Αυστραλία.

«Περνάμε πολύ καλά, το φαγητό είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής, με εξαίρεση ένα γεύμα που θάψαμε στη θάλασσα... Το πλοίο ανεβαίνει και κυλάει, αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι όσο ο Λάρι » —μια γνωστή αυστραλιανή έκφραση ικανοποίησης.

Εν τω μεταξύ, ο Χάρλεϊ έγραψε: «Είθε ο βρίσκων να είναι τόσο καλά όσο είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή».

Αν και κανένας από τους δύο δεν έζησε πολύ —ο Νέβιλ πέθανε στη μάχη ένα χρόνο αργότερα και ο Χάρλεϊ απεβίωσε το 1934 από καρκίνο, τον οποίο η οικογένειά του απέδωσε στα αέρια που χρησιμοποιούνταν στον πόλεμο— οι επιστολές τους έφτασαν σε άριστη κατάσταση.

«Αν είχε μείνει εκτεθειμένο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το χαρτί θα είχε διαλυθεί από τον ήλιο», εξήγησε ο Μπράουν, ο οποίος πιστεύει ότι το μπουκάλι θάφτηκε σε έναν αμμόλοφο αμέσως μετά την ρίψη του στη θάλασσα, μέχρι που αποκολλήθηκε και έφτασε στα χέρια του.

Στη συνέχεια ξεκίνησε την αναζήτηση στο διαδίκτυο συνδυάζοντας το επώνυμο του Νέβιλ με την πόλη καταγωγής του στο γράμμα (Γουίλκαβατ) και σύντομα βρήκε μια σελίδα στο Facebook για τον δισέγγονό του, Χέρμπι.