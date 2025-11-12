Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

Ένα λάθος που, σύμφωνα με τις ίδιες τις κατασκευάστριες εταιρείες, μειώνει τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και νερού και αφήνει τα ρούχα λιγότερο καθαρά απ’ ό,τι φαίνονται

Δημήτρης Δρίζος

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
Το πλύσιμο των ρούχων είναι τόσο συνηθισμένη διαδικασία που ελάχιστοι σταματούν να σκεφτούν αν το κάνουν σωστά. Τα σύγχρονα πλυντήρια είναι πλέον εξαιρετικά αποδοτικά, όμως υπάρχει ένα λάθος που κάνουν πολλοί χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Ένα λάθος που, σύμφωνα με τις ίδιες τις κατασκευάστριες εταιρείες, μειώνει τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και νερού και αφήνει τα ρούχα λιγότερο καθαρά απ’ ό,τι φαίνονται.

Η ποσότητα του απορρυπαντικού

Με μια πρώτη ματιά, το πλύσιμο μοιάζει απλό: επιλέγεις πρόγραμμα, ρίχνεις απορρυπαντικό, πατάς το κουμπί. Ωστόσο, σύμφωνα με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, αυτό το ενδιάμεσο βήμα —η ποσότητα του προϊόντος— είναι εκεί όπου γίνεται το μεγαλύτερο λάθος.

Τι λένε οι κατασκευαστές

Η Whirlpool εξηγεί ότι πολλοί θεωρούν πως όσο περισσότερο απορρυπαντικό χρησιμοποιούν, τόσο πιο καθαρά θα βγουν τα ρούχα. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η υπερβολική ποσότητα δημιουργεί υπερβολικό αφρό, αναγκάζοντας το πλυντήριο να παρατείνει τον κύκλο, να χρησιμοποιήσει περισσότερο νερό και ενέργεια, και να μειώσει την ταχύτητα περιστροφής του κάδου.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως oversudsing, «μπερδεύει» τους αισθητήρες του πλυντηρίου, οδηγώντας το σύστημα να κάνει επιπλέον ξεβγάλματα. Το αποτέλεσμα; Ρούχα λιγότερο καθαρά, πιο υγρά και με υπολείμματα απορρυπαντικού που δύσκολα αφαιρούνται.

Οι προειδοποιήσεις των άλλων εταιρειών

Η LG εκφράζει την ίδια ανησυχία, υπογραμμίζοντας ότι «η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού είναι μία από τις κύριες αιτίες κακής απόδοσης στο πλύσιμο». Προειδοποιεί ότι αυτή η συνήθεια προκαλεί οσμές και λεκέδες, ενώ επιταχύνει τη φθορά του κάδου.

Η Miele, από την πλευρά της, τονίζει πως «η χρήση περισσότερου απορρυπαντικού από το αναγκαίο δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα». Αντίθετα, ενεργοποιεί πρόσθετους κύκλους ξεβγάλματος, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και νερού. Επιπλέον, η συσσώρευση υπολειμμάτων σαπουνιού μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές και τεχνικά προβλήματα που απαιτούν συντήρηση.

Η τεχνολογία θέλει μέτρο

Οι κατασκευαστές συμφωνούν: τα σύγχρονα πλυντήρια έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με απορρυπαντικά υψηλής απόδοσης (HE) και σε μικρές δόσεις. Οι εσωτερικοί αισθητήρες και τα αυτόματα προγράμματα βασίζονται σε μια ισορροπία μεταξύ νερού και σαπουνιού. Όταν η δόση ξεπερνά το προτεινόμενο όριο, η διαδικασία γίνεται λιγότερο αποτελεσματική και το αποτέλεσμα ακριβώς το αντίθετο από αυτό που περιμένει ο χρήστης.

Το λάθος αυτό, που γίνεται σχεδόν μηχανικά, επιβαρύνει και τον λογαριασμό του ρεύματος, καθώς κάθε επιπλέον κύκλος σημαίνει περισσότερη ενέργεια, περισσότερο νερό και μεγαλύτερη φθορά στο πλυντήριο. Έτσι, μια φαινομενικά αθώα συνήθεια μετατρέπεται σε πρόβλημα που κοστίζει.

Ο «χρυσός κανόνας» για καλύτερο πλύσιμο

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μετράμε πάντα το απορρυπαντικό και να προσαρμόζουμε την ποσότητα ανάλογα με τον βαθμό λερώματος και τον όγκο των ρούχων. Μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά: πιο καθαρά ρούχα, πιο ανθεκτικό πλυντήριο και χαμηλότεροι λογαριασμοί.

