Σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 13 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Νοεμβρίου.
- 1857 - Παραιτείται η κυβέρνηση του Δημητρίου Βούλγαρη και σχηματίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Αθανάσιο Μιαούλη.
- 1918 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Συμμαχικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
- 1979 - Πεθαίνει ο Έλληνας χρονογράφος, δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, Δημήτρης Ψαθάς
- 1985 - Το ηφαίστειο Νεβάδο ντελ Ρουίς εκρήγνυται και λιώνει έναν παγετώνα, προκαλώντας λαχάρ (ηφαιστειακή κατολίσθηση λάσπης) που θάβει την πόλη Αρμέρο στην Κολομβία, σκοτώνοντας περίπου 25.000 ανθρώπους.
- 1990 - Δημιουργείται η πρώτη ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.
- 2001 - Οι Ταλιμπάν εγκαταλείπουν αμαχητί την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, επιτρέποντας την κατάληψη της από τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ δυνάμεις της «Βόρειας Συμμαχίας».
- 2015 - Μία σειρά συγχρονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων πλήττει το Παρίσι, όπου περιλαμβάνονται εκρήξεις, πυροβολισμοί και μία κατάσταση ομηρίας στο 10ο και 11ο διαμέρισμα και στο προάστιο του Σαιν-Ντενί. Σκοτώνονται τουλάχιστον 128 άνθρωποι και τραυματίζονται περισσότεροι από 180.
