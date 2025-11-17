Έρχεται η λευκή φάση στα φανάρια για πιο γρήγορη κυκλοφορία - Τι έδειξαν έρευνες

Για πάνω από έναν αιώνα, τα φανάρια βασίζονται στο κλασικό τρίπτυχο κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Μία πρόσφατη μελέτη, ωστόσο, προτείνει την εισαγωγή ενός τέταρτου χρώματος, προορισμένου για συγκεκριμένο τύπο οχημάτων. Η πρόταση επικεντρώνεται στα αυτόνομα οχήματα και ανοίγει τον δρόμο για μία νέα εποχή στον έλεγχο της κυκλοφορίας, ικανή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διασχίζονται οι διασταυρώσεις.

Η λευκή φάση στα φανάρια

Η πρόταση προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας και παρουσιάζεται σε μελέτη για τα «έξυπνα» συστήματα μεταφορών. Σύμφωνα με το αυτοκινητιστικό site Razão Automóvel, η ιδέα εισάγει ένα λευκό φως που θα ανάβει μόνο όταν η πλειονότητα των οχημάτων σε μία διασταύρωση είναι αυτόνομα.

Τα οχήματα αυτά θα επικοινωνούν μεταξύ τους και με το φανάρι για να καθορίσουν την ιδανική στιγμή διέλευσης.

Πώς θα λειτουργεί η λευκή φάση

Η λογική είναι απλή. Όταν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση αυτόνομων οχημάτων, ανάβει το λευκό φως. Από εκεί και πέρα, τα αυτοκίνητα συντονίζουν οι ίδιοι τη ροή, μειώνοντας τις στάσεις και εξαφανίζοντας το συνηθισμένο «σταμάτα-ξεκίνα» της κυκλοφορίας. Τα συμβατικά οχήματα, αντίθετα, απλώς ακολουθούν τη συμπεριφορά του μπροστινού τους, σταματώντας ή προχωρώντας ανάλογα με την αρχική κίνηση.

Η επίδραση του συστήματος εξαρτάται από το ποσοστό των αυτόνομων οχημάτων. Παρ’ όλα αυτά, τα οφέλη γίνονται αισθητά ακόμα και με χαμηλά ποσοστά. Ο Αλί Χατζμπαμπάι, επικεφαλής της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικού Μηχανικού στο NC State, αναφέρει ότι ακόμη και με 10% αυτόνομα οχήματα σε μία διασταύρωση, η μείωση των καθυστερήσεων φτάνει σχεδόν το 3%. Με 30%, το ποσοστό υπερβαίνει το 10%.

Όταν η κυκλοφορία επιστρέφει να κυριαρχείται από οχήματα με οδηγό, το φανάρι επανέρχεται αυτόματα στο παραδοσιακό μοτίβο. Οι κανόνες παραμένουν διαισθητικοί: κόκκινο σημαίνει σταμάτημα, πράσινο επιτρέπει τη διέλευση και λευκό υποδεικνύει στους οδηγούς να ακολουθούν το μπροστινό τους όχημα, ενώ τα αυτόνομα οχήματα αναλαμβάνουν τον συντονισμό.

Σταδιακή εισαγωγή χωρίς αντικαταστάσεις

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η νέα φάση μπορεί να εισαχθεί σταδιακά, χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση όλων των φαναριών. Απλές τροποποιήσεις στα υπάρχοντα σήματα και πιλοτικά προγράμματα σε στρατηγικά σημεία, όπως λιμάνια ή διασταυρώσεις με έντονη κυκλοφορία, είναι αρκετά. Το χρώμα δεν είναι κρίσιμο, αρκεί να αναγνωρίζεται εύκολα από τους οδηγούς.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Το 2020 είχε προταθεί παρόμοιο σύστημα που βασιζόταν σε έναν κεντρικό υπολογιστή, συλλέγοντας δεδομένα από όλα τα αυτόνομα οχήματα και στέλνοντας ατομικές οδηγίες. Εκείνη η εκδοχή ήταν πιο ευάλωτη σε αποτυχίες επικοινωνίας.

Στη νέα πρόταση, ο συντονισμός γίνεται αποκεντρωμένα. Κάθε όχημα επικοινωνεί απευθείας με τα υπόλοιπα, ενώ το φανάρι περιορίζεται στο να υποδεικνύει αν η λευκή φάση είναι ενεργή.

Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το Razão Automóvel, είναι ένα ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο ανθεκτικό σύστημα, που όσο αυξάνεται ο αριθμός των αυτόνομων οχημάτων, θα κάνει πιο αποτελεσματική τη διέλευση των διασταυρώσεων και θα μειώσει τις καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν εκατομμύρια οδηγούς καθημερινά.