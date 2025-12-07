Οι επιστήμονες μελετούν τη μαγιονέζα στο Διάστημα – Ο περίεργος λόγος που το κάνουν

Μέχρι σήμερα, η βαρύτητα δυσκόλευε τις σχετικές έρευνες

Δημήτρης Δρίζος

Οι επιστήμονες μελετούν τη μαγιονέζα στο Διάστημα – Ο περίεργος λόγος που το κάνουν
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί να το έχεις παρατηρήσει: η μαγιονέζα που «κόβει» στο ψυγείο ή το αντηλιακό που αλλάζει υφή στο ράφι του μπάνιου.

Μικρές ενοχλήσεις της καθημερινότητας, που όμως κρύβουν ένα πολύ μεγαλύτερο επιστημονικό μυστήριο. Πρόκειται για τις λεγόμενες «ήπιες ύλες», μια κατηγορία που περιλαμβάνει gels, αφρούς και κολλοειδή, υλικά που αλλάζουν εσωτερική δομή με τρόπους απρόβλεπτους και δύσκολα μελετήσιμους.

Μέχρι σήμερα, η βαρύτητα δυσκόλευε τις σχετικές έρευνες. Η συνεχής έλξη της Γης επηρεάζει αυτά τα υλικά και δεν επιτρέπει στους επιστήμονες να δουν καθαρά πώς εξελίσσονται από μόνα τους. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, μια ερευνητική ομάδα από το Politecnico di Milano και το Université de Montpellier αποφάσισε να κάνει το αυτονόητο: να στείλει το πείραμα στο Διάστημα.

Η ειδική εγκατάσταση COLIS εκτοξεύτηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και εκεί, σε συνθήκες μικροβαρύτητας, οι επιστήμονες μπορούν επιτέλους να παρατηρήσουν πώς «ωριμάζουν» υλικά όπως η μαγιονέζα και τα αντηλιακά, μακριά από τη βαρυτική επιρροή της Γης. Οι ερευνητές Λούκα Τσιπελέτι και Ρομπέρτο Πιάτσα εργάζονται πάνω στο project εδώ και 25 χρόνια.

Πώς μελετάται η μαγιονέζα στο Διάστημα

Το COLIS δεν είναι ένα συνηθισμένο εργαστήριο. Χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές, με βασικό εργαλείο τη δυναμική σκέδαση φωτός. Με απλά λόγια, ένα λέιζερ περνά μέσα από τα δείγματα και οι επιστήμονες παρακολουθούν τις μικροσκοπικές μεταβολές στη διάχυση του φωτός. Οι αλλαγές στα λεγόμενα «speckle patterns» αποκαλύπτουν πώς μεταβάλλεται η εσωτερική δομή των υλικών με την πάροδο του χρόνου.

Οι πρώτες δημοσιευμένες αναλύσεις –μεταξύ άλλων στο EurekaAlert– αιφνιδίασαν τους επιστήμονες. Η βαρύτητα, όπως αποδείχθηκε, παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ ό,τι είχαν φανταστεί. «Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις πόσο η βαρύτητα, που θεωρούμε δεδομένη, διαμορφώνει τα υλικά που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα», σχολίασε ο Ρομπέρτο Πιάτσα.

Ίσως να ακούγεται σαν ένα ιδιόρρυθμο πείραμα, αλλά η σημασία του είναι καθόλου αστεία. Πλήθος προϊόντων της καθημερινότητας –καλλυντικά, τρόφιμα, φαρμακευτικές φόρμουλες– βασίζονται σε υλικά που πρέπει να παραμένουν σταθερά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν η επιστήμη καταφέρει να κατανοήσει πώς συμπεριφέρονται σε μηδενική βαρύτητα, μπορεί να σχεδιάσει πιο σταθερές και πιο αξιόπιστες συνθέσεις εδώ στη Γη.

Αυτή την περίοδο, το COLIS μελετά κολλοειδή νανοσωματίδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε μικρές αλλαγές των συνθηκών. Γι’ αυτό θεωρούνται ιδανικά για την κατανόηση της «γήρανσης» των υλικών.

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Colloids in Space» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με υποστήριξη από τους ιταλικούς και γαλλικούς διαστημικούς φορείς. Και όπως όλα δείχνουν, η μαγιονέζα που ταξιδεύει στο Διάστημα ίσως αλλάξει στο μέλλον τον τρόπο που φτιάχνονται προϊόντα στη Γη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Θα συναντηθώ με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για μπλόκα αγροτών: «Διαμαρτύρονται κυρίως για το μέλλον των παιδιών τους»

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Φάμελλο η «Αυγή» - Παραιτήθηκε ο Σουρμελίδης για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο

14:45WHAT THE FACT

Η συσκευή που «καίει» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Δύτης έχει «φυσαλίδες αζώτου» στο σώμα εδώ και 11 χρόνια – «Ζω σαν φουσκωμένο μπαλόνι»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα βιβλιοθήκη του ΑΠΘ: «Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές»

13:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτικό ατύχημα στη Formula E: Το μονοθέσιο του Μαρτί εκτοξεύθηκε στον αέρα! – Δείτε βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα – Αισιοδοξία Όσμπορν για επανένωση: «Να προσεγγίσουμε το ζήτημα με ανοιχτό μυαλό»

13:49WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μελετούν τη μαγιονέζα στο Διάστημα – Ο περίεργος λόγος που το κάνουν

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος σε ζωντανή μετάδοση - Ένοπλοι εισέβαλλαν σε τηλεοπτικό στούντιο - Δείτε βίντεο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

13:27ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία» – Οι 2 εκκρεμότητες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

13:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης | Η ώρα και το κανάλι

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ράγισαν» και οι πέτρες στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Λυγγερίδη – Τα δάκρυα των γονέων του πάνω από το μνήμα του άτυχου αστυνομικού

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Το τρόλεϊ το τελευταίο: Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα των καλωδίων - Βίντεο και φωτογραφίες

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε φορτηγό ψυγείο οι σοροί των 17 μεταναστών - Πώς έγινε η τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Φάμελλο η «Αυγή» - Παραιτήθηκε ο Σουρμελίδης για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»: Τα τελευταία νέα της υγείας του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε μετά τη θανάτωση 450 προβάτων του

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση ενός δολοφόνου που σκότωσε την οικογένειά του: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

13:27ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία» – Οι 2 εκκρεμότητες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα» - Σε σοκ οι διασώστες που είδαν το παιδί μετά την επίθεση του πίτμπουλ

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Το τρόλεϊ το τελευταίο: Ξεκίνησε από τον Πειραιά το ξήλωμα των καλωδίων - Βίντεο και φωτογραφίες

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ράγισαν» και οι πέτρες στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Λυγγερίδη – Τα δάκρυα των γονέων του πάνω από το μνήμα του άτυχου αστυνομικού

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος σε ζωντανή μετάδοση - Ένοπλοι εισέβαλλαν σε τηλεοπτικό στούντιο - Δείτε βίντεο

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Έλαμψε ο ουρανός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 350 drones έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο των φυλακών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ