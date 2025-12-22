Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε

Μία διεθνής μελέτη σπρώχνει προς τα πίσω το χρονοδιάγραμμα της εμφάνισης ζωής στον πλανήτη

Η ζωή στη γη κάπως πρέπει να ξεκίνησε, αλλά πώς;

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι «κάπου» είναι ο LUCA ( Last Universal Common Ancestor) - ή ο Τελευταίος Παγκόσμιος Κοινός Πρόγονος. Πιστός στο όνομά του, αυτός ο οργανισμός που μοιάζει με προκαρυωτικό αντιπροσωπεύει τον πρόγονο κάθε ζωντανού οργανισμού, από τα πιο μικροσκοπικά βακτήρια μέχρι τις μεγαλοπρεπείς γαλάζιες φάλαινες.

Ενώ η Καμπριανή Έκρηξη έδωσε το έναυσμα για την εμφάνιση σύνθετων μορφών ζωής πριν από περίπου 530 εκατομμύρια χρόνια, η πραγματική χρονολόγηση της ζωής στη Γη είναι πολύ μακρύτερη. Για χρόνια, οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι ο LUCA εμφανίστηκε πιθανότατα πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή μόλις 600 εκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία του πλανήτη.

Αλλά μια μελέτη από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων σπρώχνει αυτό το χρονοδιάγραμμα ακόμη πιο πίσω σε περίπου 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ ανακαλύπτει επίσης μερικές συναρπαστικές λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να ήταν η ζωή για τον LUCA.

Για να μηδενίσουν ακριβώς πότε εμφανίστηκε ο LUCA στη Γη, οι επιστήμονες έπρεπε να εργαστούν προς τα πίσω. Αρχικά, η ομάδα συνέκρινε γονίδια σε ζωντανά είδη και μέτρησε τις μεταλλάξεις που έχουν συμβεί από τότε που μοιράστηκε έναν κοινό πρόγονο με τον LUCA. Χρησιμοποιώντας μια γενετική εξίσωση που βασίζεται στον χρόνο διαχωρισμού μεταξύ των ειδών, η ομάδα υπολόγισε ότι ο LUCA πρέπει να τριγυρνούσε στη Γη ήδη 400 εκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία του, γεγονός που βάζει αυτόν τον οργανισμό στη μέση του κολασμένου γεωλογικού εφιάλτη που είναι γνωστός ως Hadean Eon.

Δεν αρκέστηκε μόνο στο να μάθει την ηλικία του, η ομάδα πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα και ανίχνευσε τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ζωντανών ειδών για να καταλάβει πώς πρέπει να ήταν ο LUCA πριν από 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια - και τα αποτελέσματα έδωσαν μερικές εκπληκτικές απαντήσεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενώ ο LUCA ήταν ένα απλός προκαρυώτικό, πιθανότατα είχε ανοσοποιητικό σύστημα, που σημαίνει ότι ήδη καταπολεμούσε τους αρχέγονους ιούς.

«Είναι σαφές ότι ο LUCA εκμεταλλευόταν και άλλαζε το περιβάλλον του, αλλά είναι απίθανο να ζούσε μόνος», δήλωσε ο Tim Lenton του Πανεπιστημίου του Exeter, συν-συγγραφέας της μελέτης. «Τα απόβλητά του θα ήταν τροφή για άλλα μικρόβια, όπως τα μεθανογόνα, που θα βοηθούσαν στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανακύκλωσης».

Ενώ ο LUCA είναι ο παλαιότερος κοινός πρόγονος που γνωρίζουμε, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν πώς εξελίχθηκε η ζωή από την αρχή της στις πρώιμες κοινότητες των οποίων ο LUCA είναι μέρος. Περαιτέρω μελέτες θα χρειαστεί να βουτήξουν βαθύτερα σε αυτήν την αρχέγονη ιστορία και να αποκαλύψουν πώς ακριβώς δημιουργηθήκαμε, όπως και κάθε άλλο ζωντανό ον.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution.

Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε

