Τεκτονική έρευνα καταλήγει ότι η Γη έχει έξι και όχι επτά ηπείρους

Η έρευνα, με επικεφαλής τον δρ Τζόρνταν Φίθεαν, επικεντρώνεται στον Βόρειο Ατλαντικό και ειδικά στη Μεσοατλαντική Ράχη

Δημήτρης Δρίζος

Τεκτονική έρευνα καταλήγει ότι η Γη έχει έξι και όχι επτά ηπείρους
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για δεκαετίες, οι επτά ήπειροι θεωρούνταν αδιαμφισβήτητο δεδομένο, σχεδόν όπως το αλφάβητο. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει αυτό που μαθαίνουμε από το σχολείο.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Derby υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική ίσως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα διαχωρισμένες όσο δείχνουν οι χάρτες, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η Γη διαθέτει έξι και όχι επτά ηπείρους.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον δρ Τζόρνταν Φίθεαν, επικεντρώνεται στον Βόρειο Ατλαντικό και ειδικά στη Μεσοατλαντική Ράχη, τη ζώνη όπου οι τεκτονικές πλάκες υποτίθεται ότι έχουν αποκοπεί πλήρως εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Η κυρίαρχη άποψη μέχρι σήμερα ήταν ότι η διάσπαση ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 52 εκατομμύρια χρόνια. Η νέα μελέτη όμως υποστηρίζει ότι η διαδικασία δεν έχει τελειώσει.

Όπως εξηγεί ο δρ Φίθεαν, οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας δεν έχουν αποκοπεί πλήρως, αλλά παραμένουν συνδεδεμένες με τρόπους που έχουν γεωλογική σημασία.

1.jpg

Ο ρόλος-κλειδί της Ισλανδίας

Στο επίκεντρο της επιστημονικής διαμάχης βρίσκεται η Ισλανδία. Το νησί αναδύεται πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη και μέχρι σήμερα θεωρούνταν απόδειξη ότι οι πλάκες έχουν χωρίσει, με το μάγμα να γεμίζει το κενό.

Η νέα έρευνα ανατρέπει αυτή την ερμηνεία και αντιμετωπίζει την Ισλανδία, μαζί με την υποθαλάσσια ράχη Γροιλανδίας–Ισλανδίας–Φερόε, ως ενδείξεις ότι θραύσματα και από τις δύο ηπείρους παραμένουν «ραμμένα» σε μια ενιαία δομή.

Οι ερευνητές προτείνουν έναν νέο όρο για αυτή τη γεωλογική ζώνη: «Ρηγματωμένο Ωκεάνιο Μαγματικό Οροπέδιο». Δεν υποστηρίζουν ότι οι ήπειροι πρόκειται να ενωθούν, αλλά ότι το όριο ανάμεσά τους είναι πολύ πιο χαοτικό από ένα απλό ωκεάνιο χάσμα.

Ο δρ Φίθεαν παρομοίασε την ανακάλυψη με τον εντοπισμό της χαμένης Ατλαντίδας, καθώς η ομάδα του εντόπισε «κομμάτια χαμένης ηπείρου, βυθισμένα κάτω από τη θάλασσα και καλυμμένα από χιλιόμετρα λεπτών ροών λάβας».

3.jpg

Το «κολλημένο» ρήγμα του στενού Ντέιβις

Για να δείξουν πώς μοιάζουν οι ατελείς διασπάσεις ηπείρων, οι επιστήμονες στράφηκαν στο Στενό Ντέιβις, ανάμεσα στον Καναδά και τη Γροιλανδία. Εκεί, κάτω από τη θάλασσα, φαίνεται να κρύβεται ένα λεγόμενο «πρωτο-μικροήπειρο», δηλαδή ένα κομμάτι ηπειρωτικού φλοιού που άρχισε να αποσπάται αλλά δεν αποκόπηκε ποτέ πλήρως.

Η σημασία είναι μεγάλη, καθώς ο Βορειοδυτικός Ατλαντικός δεν άνοιξε με μία ομαλή κίνηση. Η διάταση ξεκίνησε πριν από περίπου 223 εκατομμύρια χρόνια και πέρασε από αλλεπάλληλες φάσεις ρήξης και καθίζησης. Το Στενό Ντέιβις ξεχωρίζει επειδή ο φλοιός του είναι ασυνήθιστα παχύς, έως και 30 χιλιόμετρα, κάτι που δεν ταιριάζει με τυπικό ωκεάνιο φλοιό.

Η νέα ανάλυση δείχνει ότι πρόκειται πιθανότατα για τεντωμένο ηπειρωτικό φλοιό και όχι απλώς για συσσωρευμένα ηφαιστειακά πετρώματα.

Δεδομένα βαρύτητας και σεισμικές τομές

Η ομάδα συνδύασε δεδομένα βαρύτητας, σεισμικές τομές και χάρτες πάχους φλοιού. Τα δεδομένα βαρύτητας βοήθησαν στον εντοπισμό κρυμμένων δομών κάτω από τα ιζήματα, ενώ οι σεισμικές γραμμές στα ανοιχτά της δυτικής Γροιλανδίας έδωσαν πληροφορίες για το πότε σταμάτησαν να ενεργοποιούνται συγκεκριμένα ρήγματα.

Οι χάρτες έδειξαν ανενεργά τμήματα ραχών στον Λαμπραντόρ και στον κόλπο Baffin, αλλά όχι στο Στενό Ντέιβις, ενισχύοντας την άποψη ότι εκεί η διάσπαση «κόλλησε».

Έξι ήπειροι αντί για επτά

Σύμφωνα με τους ερευνητές, όλα αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική δεν αποτελούν πλήρως ξεχωριστές ηπείρους με την αυστηρή γεωλογική έννοια. Αντίθετα, παραμένουν τμήματα μιας ευρύτερης ηπειρωτικής μάζας που δεν έχει ακόμη διασπαστεί ολοκληρωτικά.

Η μελέτη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον παγκόσμιο χάρτη, αλλά επηρεάζει και τα μοντέλα για την εξέλιξη των ωκεανών, το κλίμα του παρελθόντος, ακόμη και την αναζήτηση φυσικών πόρων.

Όπως σημειώνει ο δρ Φίθεαν, η διάσπαση των ηπείρων και η δημιουργία μικροηπείρων είναι διαδικασίες που συνεχίζονται και σήμερα, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία τόσο για το μακρινό μέλλον της Γης όσο και για το τι κρύβεται ακόμη κάτω από τους ωκεανούς.

*Τα ευρήματα της έρευνας είναι διαθέσιμα online στο περιοδικό Gondwana Research

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου στο Μαρούσι

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννέα θάνατοι νεογέννητων σε μαιευτήριο της Σιβηρίας σε έναν μήνα - Ποινική έρευνα από τις αρχές

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Συνελήφθη 41χρονος που είχε διαπράξει πάνω από 30 κλοπές

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Παγετός στην Ολλανδία: Σε «πίστα πατινάζ» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Άμστερνταμ - Το viral βίντεο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Μάχη για την υπεράσπιση του πρώην ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας

11:35LIFESTYLE

Survivor: Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση και στο «κόκκινο» οι εντάσεις

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσβησε» ξαφνικά στον ύπνο του 52χρονος υπάλληλος του Δήμου

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Υπογράφηκε η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

11:29ΥΓΕΙΑ

Γιατί ο κόσμος κάνει λιγότερα παιδιά - Το νέο αναπαραγωγικό τοπίο και οι πολιτικές για αύξηση των γεννήσεων

11:28WHAT THE FACT

Λιγότεροι από 50 άνθρωποι στον κόσμο έχουν το σπάνιο «χρυσό» αίμα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ψάχνει τη... βόμβα με Φρεντ από Φενέρμπαχτσε

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Κλειστά αεροδρόμια στην κεντρική Ευρώπη λόγω παγετού - Προβλήματα σε Βιέννη, Μπρατισλάβα και Πράγα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή δήλωση Αρβανίτη για Mercosur: Δεν θα επικυρώσουμε τις πραξικοπηματικές πρακτικές της Φον ντερ Λάιεν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έρχονται νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών  – Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling (video)

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Να εφαρμοστεί ο νόμος

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για μεγιστάνα στις ΗΠΑ: Δώρισε ποσό στον αστυνομικό που σκότωσε την 37χρονη στη Μινεάπολη

09:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Τι σημαίνει για τα ελληνικά προϊόντα

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ