Σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Ιανουαρίου.
- 1830 - Πρώτη υπογραφή πρωτοκόλλου/διπλωματική συμφωνία στο Λονδίνο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ρωσίας, για τη σύσταση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
- 1924 - Πεθαίνει ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Βλαντιμίρ Λένιν.
- 1968 - Αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52 συντρίβεται κοντά στη Θούλη, στη Γροιλανδία, μολύνοντας την περιοχή με το πυρηνικό του φορτίο. Μία από τις τέσσερις βόμβες παραμένει αγνοούμενη αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθαρισμού.
- 1976 - Λαμβάνει χώρα η πρώτη εμπορική πτήση με επιβάτες του υπερηχητικού αεροπλάνου Concorde.
- 1996 - Στην Ελλάδα σχηματίζεται κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Σημίτη.
- 2018 - Διοργανώνεται συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τη μη χρήση του όρου «Μακεδονία» από τα Σκόπια. Συμμετείχαν 90.000 άτομα σύμφωνα με την αστυνομία ή γύρω στις 400.000 κατά τους διοργανωτές.
