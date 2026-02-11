Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου.

  • 1776 - Γεννιέται ο πρώτος κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας.
  • 1961 - Ανακοινώνεται ότι ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο των Πετραλώνων της Χαλκιδικής κρανίο προϊστορικού ανθρώπου, γνωστού ως «αρχανθρώπου».
  • 1979 - Εγκαθιδρύεται επίσημα το καθεστώς της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, υπό τον Αγιατολάχ Χομεϊνί.
  • 1990 - Απελευθερώνεται ο Νέλσον Μαντέλα, έπειτα από 27 χρόνια κράτησης από το καθεστώς του Απαρτχάιντ.
  • 2016 - Ελικόπτερο Agusta Bell 212 με κωδικό ονομασίας «ΠΝ 28» του Πολεμικού Ναυτικού στο οποίο επέβαιναν τρεις Έλληνες αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, συνετρίβη υπό άγνωστες συνθήκες, στη νήσο Κίναρο. Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν νεκροί και οι τρεις αξιωματικοί.
  • 2012 - Πεθαίνει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, Γουίτνεϊ Χιούστον.
  • 2021 - Πεθαίνει ο τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης.
