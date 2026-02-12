Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους έναν νέο τρόπο να παρακολουθούν το νερό οπουδήποτε στη Γη

Τα «δακτυλικά αποτυπώματα» που αφήνουν τα μόρια του νερού υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τα καιρικά φαινόμενα και τα ακραία επεισόδια της κλιματικής αλλαγής

Δημήτρης Δρίζος

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους έναν νέο τρόπο να παρακολουθούν το νερό οπουδήποτε στη Γη
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι επιστήμονες βρήκαν έναν ευφυή τρόπο να παρακολουθούν τη διαδρομή του νερού στην ατμόσφαιρα, αξιοποιώντας κάτι που συνήθως περνά απαρατήρητο: τα ίδια τα άτομα.

Τα «δακτυλικά αποτυπώματα» που αφήνουν τα μόρια του νερού υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τα καιρικά φαινόμενα και τα ακραία επεισόδια της κλιματικής αλλαγής.

Μελετώντας τις ανεπαίσθητες μεταβολές στα ισότοπα του νερού, οι ερευνητές μπορούν πλέον να ακολουθούν τη διαδρομή μιας και μόνο σταγόνας σε ολόκληρο τον πλανήτη, ένα επιστημονικό άλμα που αναμένεται να βελτιώσει δραστικά τα κλιματικά μοντέλα.

Πώς χαρτογραφούνται τα ισοτοπικά «ίχνη» του νερού

Τα μόρια του νερού, που αποτελούνται από υδρογόνο και οξυγόνο, υπάρχουν και σε βαρύτερες μορφές, γνωστές ως ισότοπα. Αυτές λειτουργούν σαν υδατογραφήματα, αλλάζοντας με προβλέψιμο τρόπο καθώς το νερό εξατμίζεται, κινείται στην ατμόσφαιρα και τελικά επιστρέφει στη Γη ως βροχή ή χιόνι. Πρόκειται για ένα διακριτικό, αλλά εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, που επιτρέπει στους επιστήμονες να κατανοούν από πού προέρχεται το νερό και πού κατευθύνεται.

«Οι αλλαγές στα ισότοπα του νερού αντανακλούν μεταβολές στη μεταφορά υγρασίας, στη σύγκλιση αερίων μαζών και στη γενικότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Αν και γνωρίζουμε ότι τα ισότοπα επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και το υψόμετρο, η μεταβλητότητα των σημερινών μοντέλων καθιστά δύσκολη την ακριβή ερμηνεία των αποτελεσμάτων», εξηγεί ο καθηγητής Kei Yoshimura, επικεφαλής της μελέτης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τόκιο, τα ισοτοπικά αποτυπώματα του νερού προσφέρουν έναν νέο, αξιόπιστο τρόπο χαρτογράφησης της παγκόσμιας διαδρομής του. Η κατανόηση αυτής της κίνησης θεωρείται κομβικής σημασίας για την πρόβλεψη ακραίων φαινομένων, όπως ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες και παρατεταμένες ξηρασίες.

1770880652027-331734710-2.jpg

Το μυστικό για πιο ακριβείς κλιματικές προβλέψεις

Για τις ανάγκες της έρευνας, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Geophysical Research: Atmospheres, οι επιστήμονες δεν βασίστηκαν σε ένα μόνο κλιματικό μοντέλο. Αντίθετα, χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό οκτώ διαφορετικών μοντέλων, συγχωνεύοντας τα αποτελέσματα για να πετύχουν μεγαλύτερη ακρίβεια.

«Οι συνδυαστικές προσεγγίσεις μειώνουν τις αποκλίσεις ανάμεσα στα επιμέρους μοντέλα και προσφέρουν μια πιο αξιόπιστη εικόνα», σημειώνει ο δρ Hayoung Bong, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Goddard της NASA.

Η ομάδα εξέτασε δεδομένα μιας περιόδου 45 ετών, ξεκινώντας από το 1979. Συγκρίνοντας τις επιμέρους προβλέψεις με τους μέσους όρους τους, κατάφερε να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά των ισοτόπων στην ατμόσφαιρα. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς οι μέσες τιμές των μοντέλων μας αναπαράγουν τα παγκόσμια ισοτοπικά πρότυπα σε βροχή, υδρατμούς, χιόνι και δορυφορικά δεδομένα πολύ πιο επιτυχημένα από οποιοδήποτε μεμονωμένο μοντέλο», τονίζει ο Yoshimura.

1770880679411-853495822-3.jpg

Η σύνδεση με τα μεγάλα κλιματικά συστήματα

Η μελέτη ανέδειξε επίσης τη στενή σχέση των ισοτόπων με σημαντικά κλιματικά φαινόμενα, όπως το El Niño, η Ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού και η Νότια Ανταρκτική Ταλάντωση. Τα συστήματα αυτά, που επηρεάζουν καθοριστικά τον παγκόσμιο καιρό, φαίνεται πως συνδέονται άμεσα με τη μετακίνηση του νερού στην ατμόσφαιρα.

Αναλύοντας δεδομένα των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι επιστήμονες κατέγραψαν σαφή αύξηση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα, τάση που συμβαδίζει με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Τα μοντέλα αποκάλυψαν ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα κλιματικά συστήματα και τη διαθεσιμότητα του νερού, υπογραμμίζοντας τις ολοένα και εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η νέα αυτή προσέγγιση δίνει στους επιστήμονες ένα πολύτιμο εργαλείο για να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το πώς θα αντιδράσει το κλιματικό σύστημα της Γης στις μελλοντικές μεταβολές, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αξιόπιστες προγνώσεις και καλύτερη προετοιμασία απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο προσιτό ηλεκτρικό city SUV

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προσπάθησε να «μπλοκάρει πλήρως» το WhatsApp σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους έναν νέο τρόπο να παρακολουθούν το νερό οπουδήποτε στη Γη

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό – Μία ζωή αφοσίωσης στην πατρίδα

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δικέφαλος κυρίαρχος» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

08:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και… ομπρέλες πάνω από τη σούβλα

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

08:29TRAVEL

Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία με την αφιέρωση στην κόρη του και τον πατέρα του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ