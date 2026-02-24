Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου.

  • 1821 - Ελληνική Επανάσταση: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει επαναστατική σημαία στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας.
  • 1946 - Ο συνταγματάρχης Χουάν Περόν, ιδρυτής του πολιτικού κινήματος που έγινε γνωστό ως Περονισμός, εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Αργεντινής.
  • 1981 - Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τις Αλκυονίδες νήσους στον Κορινθιακό κόλπο, πλήττει την Κεντρική Ελλάδα με απολογισμό 20 νεκρούς.
  • 2022 - Ξεκινάει στις 05.00 ώρα Ρωσίας η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν την ψύχρα

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα πρώτα λεφτά

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα-μαμούθ σάρωσε τις βορειοανατολικές ΗΠΑ – Ρεκόρ χιονόπτωσης σε αρκετές περιοχές

03:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό πεζού τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Πειραιά

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα – Γενικά αίθριος ο καιρός της εβδομάδας

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέα επίθεση κατά αστυνομικών – Επτά τραυματίες στη Μικολάιφ, δύο σε σοβαρή κατάσταση

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Το τέλος του πολέμου εξαρτάται από την πίεση που θα ασκήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη στον Πούτιν

01:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

01:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες απώλειες στην Wall Street – Πάνω από 820 μονάδες έχασε ο Dow Jones

00:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαψεύδει ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων διαφωνεί με έναν πόλεμο στο Ιράν

00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

23:55WHAT THE FACT

Φως στο απόλυτο σκοτάδι: Μικρόβια φωτοσυνθέτουν στα βάθη των σπηλαίων του Νέου Μεξικού

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο σφαιρικό κτίριο στον κόσμο φέρνει τον διαστημικό τουρισμό στη Γη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα πρώτα λεφτά

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα-μαμούθ σάρωσε τις βορειοανατολικές ΗΠΑ – Ρεκόρ χιονόπτωσης σε αρκετές περιοχές

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καβγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ