Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Φεβρουαρίου.
- 1821 - Ελληνική Επανάσταση: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει επαναστατική σημαία στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας.
- 1946 - Ο συνταγματάρχης Χουάν Περόν, ιδρυτής του πολιτικού κινήματος που έγινε γνωστό ως Περονισμός, εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Αργεντινής.
- 1981 - Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τις Αλκυονίδες νήσους στον Κορινθιακό κόλπο, πλήττει την Κεντρική Ελλάδα με απολογισμό 20 νεκρούς.
- 2022 - Ξεκινάει στις 05.00 ώρα Ρωσίας η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
