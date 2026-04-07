Άλμπερτ Αϊνστάιν: Γιατί έλεγε ότι το μυαλό λειτουργεί «σαν αλεξίπτωτο»

Στον Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον φυσικό που επαναπροσδιόρισε την κατανόησή μας για το σύμπαν, αποδίδονται σημαντικές φράσεις, κάποιες από τις οποίες αποτελούν οδηγό για ηγέτες και επιχειρηματίες:

Μία από αυτές, φέρεται να είναι, ότι «Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο… Λειτουργεί μόνο αν το έχουμε ανοιχτό».

Για τον επιστήμονα, το να λειτουργεί κανείς με κλειστό μυαλό ισοδυναμεί με το να πηδάει στο κενό χωρίς προστασία. Γι’ αυτό, πολλοί άνθρωποι τείνουν να πέφτουν σε αυτές τις δύο παγίδες:

Η προκατάληψη της επιβεβαίωσης: Τείνουμε να αναζητούμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη πιστεύουμε.

Η παγίδα της εμπειρίας: Αυτό που σου ήταν χρήσιμο πριν από πέντε χρόνια, σήμερα μπορεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιό σου.

Ο Αϊνστάιν δεν κατέληξε στη Θεωρία της Σχετικότητας ακολουθώντας τα καθιερωμένα πρότυπα της εποχής, αλλά αμφισβητώντας τα δεδομένα: τη σταθερότητα του χρόνου και του χώρου.

Για να διατηρήσετε ανοιχτό μυαλό, κατά τον Αϊνστάιν, ακολουθήστε τα εξής:

Αμφισβητήστε τις βεβαιότητές σας: Μία φορά την εβδομάδα, αναλύστε μια σημαντική απόφαση και ρωτήστε τον εαυτό σας: «Τι θα συνέβαινε αν η βασική μου παραδοχή ήταν λανθασμένη;».

Ενθαρρύνετε τη διαφωνία: Το να περιβάλλεστε από ανθρώπους που λένε «ναι» σε όλα είναι σαν να κλείνετε το «αλεξίπτωτο». Αναζητήστε την εποικοδομητική κριτική.

Οριζόντια μάθηση: Ο Αϊνστάιν διάβαζε φιλοσοφία και έπαιζε βιολί για να λύσει προβλήματα φυσικής. Η ανοιχτή σκέψη γεννιέται από την αναζήτηση απαντήσεων έξω από τη ζώνη άνεσής σας στον επαγγελματικό τομέα.