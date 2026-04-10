Το αρχαιότερο «κομπιούτερ» ξαναγράφει την Ιστορία – Νέα μελέτη λύνει το μυστήριο των Αντικυθήρων

Ένα εύρημα από τον βυθό της θάλασσας συνεχίζει να ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ιστορία της τεχνολογίας. Ο λόγος για τον Μηχανισμός των Αντικυθήρων, έναν «σκουριασμένο» αρχαίο υπολογιστή που βρέθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και σήμερα αποκαλύπτει νέα μυστικά για την ακρίβεια με την οποία μετρούσε τον χρόνο.

Νέα έρευνα από το University of Glasgow, που δημοσιεύθηκε το 2024, έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία του, επιβεβαιώνοντας ότι πιθανότατα παρακολουθούσε τον χρόνο με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Η ανακάλυψη που άλλαξε τα δεδομένα

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων εντοπίστηκε το 1901 σε ναυάγιο ρωμαϊκής εποχής κοντά στο νησί των Αντικύθηρα και χρονολογείται στον 1ο αιώνα π.Χ. Θεωρείται ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στην ιστορία.

Η πολύπλοκη κατασκευή του, με δεκάδες μπρούντζινα γρανάζια και καντράν, δείχνει ότι είχε σχεδιαστεί για να προσομοιώνει αστρονομικούς κύκλους. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι χρησιμοποιούνταν για την πρόβλεψη ουράνιων φαινομένων, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει με βεβαιότητα στον ακριβή τρόπο λειτουργίας του.

Οι συγκρίσεις με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ο ENIAC, ανέδειξαν το εντυπωσιακό γεγονός ότι ο μηχανισμός προηγήθηκε κατά σχεδόν δύο χιλιετίες, μετατοπίζοντας δραστικά το χρονολόγιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

Η επιστήμη δίνει νέες απαντήσεις

Η πρόσφατη μελέτη των ερευνητών Graham Woan και Joseph Bayley βασίστηκε σε μεθόδους που δεν σχεδιάστηκαν για αρχαιολογική έρευνα. Συγκεκριμένα, αξιοποίησαν τη λεγόμενη Bayesian analysis, σε συνδυασμό με τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων από το LIGO.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ο δακτύλιος ημερολογίου του μηχανισμού. Μέσα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι περιείχε πιθανότατα 354 έως 355 οπές, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν απόλυτα στη διάρκεια ενός σεληνιακού έτους.

Η ακρίβεια της κατασκευής εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα. Οι οπές ήταν τοποθετημένες σε κύκλο ακτίνας περίπου 77,1 χιλιοστών, με απόσταση μόλις 0,028 χιλιοστών μεταξύ τους, κάτι που αποκαλύπτει επίπεδο τεχνικής δεξιοτεχνίας εξαιρετικά προηγμένο για την εποχή.

Όταν το YouTube συναντά την επιστήμη

Αφορμή για τη μελέτη αποτέλεσε μια σύγχρονη προσπάθεια ανακατασκευής του μηχανισμού. Ο δημιουργός περιεχομένου Chris Budiselic, μέσα από το κανάλι YouTube, κατέγραφε τη διαδικασία δημιουργίας ενός αντιγράφου και προσπαθούσε να υπολογίσει τον αριθμό των οπών στον δακτύλιο.

Αυτό το πρακτικό ερώτημα τράβηξε το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οδηγώντας σε μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος. Η σύνδεση ανάμεσα στην πειραματική ανακατασκευή και την ακαδημαϊκή έρευνα απέδειξε ότι ακόμη και σήμερα, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων μπορεί να αποκαλύψει νέα μυστικά.

Παρά τις δεκαετίες μελέτης, το αρχαίο αυτό «κομπιούτερ» εξακολουθεί να μας εκπλήσσει, υπενθυμίζοντας ότι η τεχνολογική ιδιοφυΐα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της σύγχρονης εποχής.