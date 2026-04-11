Ανατροπή για τον πιο... χρήσιμο ύπνο: Νέα έρευνα για τα όνειρα και τον εγκέφαλο

Για πολύ καιρό, οι επιστήμονες πίστευαν ότι όσο πιο ήσυχα λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια του ύπνου, τόσο καλύτερα ξεκουράζεται. Ο βαθύς ύπνος θεωρούνταν ένα είδος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, αργά κύματα, ελάχιστη δραστηριότητα και σχεδόν πλήρης αποσύνδεση από τον έξω κόσμο.

Αυτές οι ιδέες φαίνονταν προφανείς και επιβεβαιώθηκαν από δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, προέκυψε μια διαμάχη που αμφισβήτησε την συμβατική άποψη. Το στάδιο του ύπνου ταχείας κίνησης των ματιών (REM) συνοδεύεται από έντονα όνειρα και έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα—σχεδόν πανομοιότυπο με τον ύπνο σε εγρήγορση. Ωστόσο, αυτό το στάδιο του ύπνου είναι που πολλοί άνθρωποι θεωρούν το βαθύτερο και πιο αναζωογονητικό.

Αυτό θέτει ένα παράδοξο: πώς μπορεί ο εγκέφαλος να «ξεκουραστεί» όταν λειτουργεί στα όριά του; Αυτό το ερώτημα παρέμεινε εδώ και καιρό αναπάντητο και έχει γίνει ένα πραγματικό μυστήριο για τους νευροεπιστήμονες.

Εδώ ξεκίνησε η έρευνα μιας ιταλικής ομάδας με επικεφαλής τον νευροβιολόγο Giulio Bernardi από την Ανώτερη Σχολή Απλοποιημένων Σπουδών στη Λούκα. Οι επιστήμονες αποφάσισαν να επανεξετάσουν την ίδια τη φύση του ύπνου και να ελέγξουν εάν το βάθος του καθορίζεται πραγματικά αποκλειστικά από το επίπεδο της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Η εργασία τους ανοίγει μια νέα προοπτική: ίσως δεν έχει σημασία το πόσο «απενεργοποιημένος» είναι ο εγκέφαλος, αλλά το πώς λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ορισμένα είδη δραστηριότητας μπορεί να μην επηρεάζουν την ανάρρωση, αλλά μάλλον να παίζουν βασικό ρόλο.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, θα μπορούσε να αλλάξει την προσέγγιση στη θεραπεία των διαταραχών ύπνου και της ψυχικής υγείας.

Αντί να εστιάζει στον «βαθύ» ύπνο όπως τον γνωρίζουμε, η ιατρική θα μπορούσε να αρχίσει να επικεντρώνεται στην ποιότητα και τη δομή των φάσεων του ύπνου - ειδικά στον ρόλο των ονείρων. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες στις οποίες ο έλεγχος του ύπνου, ακόμη και του περιεχομένου των ονείρων, θα μπορούσε να γίνει εργαλείο για την αποκατάσταση του εγκεφάλου και τη γνωστική ενίσχυση.

