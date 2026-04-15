Οι 10 απλές φράσεις που «χτίζουν» αμέσως σχέσεις εμπιστοσύνης

Ο κόσμος «τρέχει» ασταμάτητα. Οι συνομιλίες γίνονται ολοένα και δυσκολότερες, πιο βιαστικές και επιφανειακές, με αποτέλεσμα η ικανότητα να κάνεις τον άλλον να νιώθει άνετα, μοιάζει σχεδόν με υπερδύναμη.

Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο, αλλά τις σωστές λέξεις την κατάλληλη στιγμή. Μικρές, καθημερινές φράσεις μπορούν να «χτίσουν» εμπιστοσύνη, να ανοίξουν πόρτες και να μετατρέψουν μία απλή συζήτηση σε ουσιαστική σύνδεση. Οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν στις σχέσεις τους, δεν μιλούν απαραίτητα περισσότερο, αλλά καλύτερα. Συχνά, το μυστικό τους κρύβεται σε μόλις λίγες φράσεις.

Ακολουθούν 10 φράσεις που χρησιμοποιούν οι προσιτοί άνθρωποι για να κάνουν τους άλλους να νιώθουν άνετα αμέσως:

«Πες μου περισσότερα (γι’ αυτό)».

Η φράση αυτή δείχνει ενδιαφέρον και «καλή» περιέργεια. Δείχνει στον συνομιλητή ότι τον ακούς και ότι αυτά που λέει, έχουν σημασία, χωρίς να τον πιέζεις να αποκαλύψει περισσότερα από ό,τι επιθυμεί εκείνη τη στιγμή.

Παρόμοιες φράσεις:

«Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο πιο αναλυτικά;».

«Θα ήθελες να δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες;».

«Ενδιαφέρον, συνέχισε».

«Πάρε τον χρόνο σου».

Πολλές συζητήσεις γίνονται βιαστικά. Αυτή η φράση μειώνει το άγχος και βοηθά τους ανθρώπους να σκεφτούν και να εκφραστούν με τον δικό τους ρυθμό.

Παρόμοιες φράσεις:

«Καμία βιασύνη».

«Όποτε είσαι έτοιμος».

«Συνέχισε, σε ακούω».

«Τι πιστεύεις εσύ;».

Οι προσιτοί άνθρωποι προσκαλούν τους άλλους να συμμετέχουν. Η φράση αυτή δείχνει σεβασμό στις απόψεις τους και δημιουργεί ένα ασφαλές, συνεργατικό περιβάλλον, ιδιαίτερα χρήσιμο σε ομαδικές συζητήσεις.

Παρόμοιες φράσεις:

«Πώς σου φαίνεται;».

«Ποια είναι η άποψή σου;».

«Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου».

«Σωστό αυτό».

Η αναγνώριση έχει δύναμη. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι εκτιμώνται, είναι πιθανότερο να συμμετέχουν ενεργά και ξανά στο μέλλον.

Παρόμοιες φράσεις:

«Μου αρέσει αυτό».

«Δεν το είχα σκεφτεί έτσι».

«Ναι, δουλεύει».

«Δεν το είχα σκεφτεί έτσι».

Δείχνει ταπεινότητα και ανοιχτό μυαλό. Υποδηλώνει ότι δεν είσαι άκαμπτος και ότι οι ιδέες των άλλων μπορούν να σε επηρεάσουν.

Παρόμοιες φράσεις:

«Πολύ καλό, δεν το είχα σκεφτεί».

«Είναι μία ενδιαφέρουσα οπτική».

«Έξυπνο αυτό».

«Πώς μπορώ να βοηθήσω;».

Τίποτα δεν δείχνει στήριξη περισσότερο από την προσφορά βοήθειας. Σε χώρους εργασίας όπου οι άνθρωποι διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια, αυτή η φράση είναι καθοριστική.

Παρόμοιες φράσεις:

«Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε;».

«Τι θα ήταν χρήσιμο τώρα;».

«Ό,τι χρειαστείς, πες μου».

«Σε ευχαριστώ που το ανέφερες».

Η αναγνώριση της ειλικρίνειας ή της ευαλωτότητας ενισχύει την εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει τη συνέχεια της ανοιχτής επικοινωνίας.

Παρόμοιες φράσεις:

«Εκτιμώ που το μοιράστηκες».

«Χαίρομαι που το ανέφερες».

«Είναι πολύ σημαντικό».

«Αυτό έχει νόημα».

Δείχνεις ότι κατανοείς την οπτική του άλλου πριν καταλήξεις σε συμπεράσματα, κάτι που βοηθά τους ανθρώπους να ανοιχτούν χωρίς φόβο κριτικής.

Παρόμοιες φράσεις:

«Καταλαβαίνω τι λες».

«Βλέπω το σκεπτικό σου».

«Μου αρέσει».

«Μην ανησυχείς, συμβαίνουν αυτά».

Η χαλαρή στάση και η αποδοχή των λαθών μειώνουν τον φόβο της κριτικής και ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία.

Παρόμοιες φράσεις:

«Συμβαίνουν αυτά, το καταλαβαίνω».

«Δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή».

«Όλα καλά, χωρίς άγχος».

«Είμαι εδώ αν θέλεις να μιλήσεις».

Η διακριτική υποστήριξη είναι συχνά πιο αποτελεσματική από την άμεση επίλυση προβλημάτων. Αφήνει χώρο στον άλλον να ανοιχτεί όταν νιώσει έτοιμος.

Παρόμοιες φράσεις:

«Μπορώ να ακούσω αν θέλεις να ξεσπάσεις».

«Όποτε θέλεις, είμαι εδώ».

«Πες μου όποτε νιώσεις έτοιμος».