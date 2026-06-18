Μουντιάλ 2026: Όταν ο καμεραμάν κυνηγά το πιο όμορφο κορίτσι στο στάδιο

Ποιες κυρίες μέχρι στιγμής έχουν ξεχωρίσει στη «μάχη της κερκίδας«

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μουντιάλ 2026: Όταν ο καμεραμάν κυνηγά το πιο όμορφο κορίτσι στο στάδιο
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτές τις μέρες το ενδιαφέρον παγκοσμίως έχει στραφεί σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, αυτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Άνθρωποι, όλων των ηλικιών, από κάθε γωνιά του πλανήτη βρίσκονται στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεαλύτερη αθλητική γιορτή, αλλά αυτό που ξεχωρίζει τουλάχιστον σε αυτό το μουντιάλ, δεν είναι τόσο η απόδοση των εθνικών ομάδων, όσο η «μάχη της κερκίδας» των θηλυκών οπαδών τους.

Αιθέριες υπάρξεις, ντυμένες και βαμμένες στα χρώματα των ομάδων που υποστηρίζουν, επιδιδονται σε μία «αναμέτρηση» πώς να κλέψουν τις εντυπώσεις, και τα κλικ των φωτογράφων.

Εκτός από τη «γνωστή» οπαδό της Κροατίας, που κέρδισε κατά κράτος στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, και εξακολουθεί να «συγκινεί» και στο εν εξελίξει, νέες εξίσου εντυπωσιακές παρουσίες κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους στις κερδίδες των γηπέδων.

Συχνά οι κάμερες εστιάζουν πάνω τους, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Ένας λογαριασμός στο X συγκέντρωσε σε ένα βίντεο τις πιο όμορφες οπαδούς που έχει εντοπίσει η κάμερα μέχρι στιγμής, αν και πολλοί αμφισβητούν την αυθεντικότητά του, κάνοντας λόγο για προϊόν ΑΙ.

Δείτε ποιες κυρίες τράβηξαν τα φλας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:52WHAT THE FACT

Η μυρωδιά από τα παπούτσια θα εξαφανιστεί για πάντα: Απλά και αποτελεσματικά τρικ

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία διαψεύδει όσους κατηγορούν για «ενδοτισμό» την κυβέρνηση

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στο «φως» το σχολείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Νέα αρχαιολογικά δεδομένα στην αρχαία Μίεζα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Μαζαράκης: Θλίψη για τον θάνατο του «Εξαρχείων» - Το αντίο φίλων, πολιτικών και δημοσιογράφων

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

13:20LIFESTYLE

Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Κοιταζόταν στον καθρέφτη και είχε αγάπη με τον εαυτό της»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 18χρονου - Αφηνίασε άλογο στο Σέντραλ Παρκ και τον έριξε από την άμαξα

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η συγκλονιστική ανάρτηση της προέδρου των αστυνομικών υπαλλήλων Δράμας - «Δύο παιδιά έχασαν για πάντα τους γονείς τους»

12:47LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που μοιράστηκε από την επίσκεψή της στην Ελλάδα

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 75χρονος από χτύπημα αλόγου στο... δρόμο!

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Νίγηρα: Πυροβολισμοί και εκρήξεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέι

12:38ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Η βενζίνη «πέφτει» κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά μετά από μήνες

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες μετά το σκάνδαλο στις Υπηρεσίες Δόμησης

12:30ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Νεφρού: Πρώιμα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

12:28ΕΘΝΙΚΑ

Η Μάχη του Υψώματος Χάρρυ: Ο ελληνικός στρατός στην Κορέα

12:25WHAT THE FACT

Μουντιάλ 2026: Όταν ο καμεραμάν κυνηγά το πιο όμορφο κορίτσι στο στάδιο

12:23ΕΛΛΑΔΑ

12 ή 400; Πόσους βουλευτές έχει η Βουλή; Το γκάλοπ του Newsbomb και οι αναπάντεχες απαντήσεις

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επτά χρόνια αργότερα έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην αγορά εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Κρανίδι: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 4 μηνών - Υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός 75χρονος από χτύπημα αλόγου στο... δρόμο!

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον αρχηγό της διαβόητης συμμορίας Los Aguilas σε αεροδρόμιο του Ισημερινού

10:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η «πιο όμορφη οπαδός του Μουντιάλ» κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Ανδρέας Μαζαράκης - Διετέλεσε πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε από έκρηξη κλιματιστικού έξω από το Open

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας πειρατής που πρόδωσε τους πάντες: Η άγνωστη ιστορία του Λιμπεράκη Γερακάρη

12:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μετά από 220 χρόνια συμπληρώνεται το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα - Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική όψη του μνημείου-συμβόλου της Ελλάδας

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον Γιάννη Στουρνάρα

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η συγκλονιστική ανάρτηση της προέδρου των αστυνομικών υπαλλήλων Δράμας - «Δύο παιδιά έχασαν για πάντα τους γονείς τους»

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν - Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

12:01LIFESTYLE

Ο Τζόκοβιτς συνάντησε την Dara και χόρεψαν το «Bangaranga» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ