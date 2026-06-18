Ξέχνα το κλιματιστικό: Η «έξυπνη» αρχιτεκτονική λύση για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι
Υπάρχει τρόπος να μειώσεις τη ζέστη στο σπίτι χωρίς air condition, σύμφωνα με ειδικούς στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική
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Με το πρώτο κύμα καύσωνα να πλησιάζει, αρχιτέκτονες και ειδικοί τονίζουν ότι η δροσιά σε ένα σπίτι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κλιματιστικό, αλλά κυρίως από τον σωστό σχεδιασμό του κτιρίου.
Όπως επισημαίνουν, η ενεργειακή συμπεριφορά ενός σπιτιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μόνωση, τη θέση των ανοιγμάτων και τη συνολική αρχιτεκτονική του σχεδιασμού. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα καλά μελετημένο σπίτι μπορεί να διατηρεί άνετες θερμοκρασίες με σημαντικά μειωμένη χρήση ψύξης.
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Ξέχνα το κλιματιστικό: Η «έξυπνη» αρχιτεκτονική λύση για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι
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